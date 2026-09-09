Το δίσεκτο δευτερόλεπτο: Η επιτάχυνση της Γης ίσως προκαλέσει την αφαίρεση ενός δευτερολέπτου

Μπορεί για τους ανθρώπους μία ημέρα να διαρκεί 24 ώρες, όμως η περιστροφή της Γης δεν είναι απόλυτα σταθερή, και για τα σύγχρονα ατομικά ρολόγια και τα συστήματα υψηλής ακρίβειας, αυτή η μικρή απόκλιση έχει σημασία, καθώς με τον χρόνο δημιουργείται διαφορά ανάμεσα στην περιστροφή του πλανήτη και στη μέτρηση του χρόνου.

Από τη δεκαετία του 1970, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την προσθήκη ενός «δίσεκτου δευτερολέπτου» (leap second), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις η ώρα μπορεί να φτάσει προσωρινά στο 23:59:60 πριν περάσει στην επόμενη ημέρα.

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