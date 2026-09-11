Το ψυχολογικό φαινόμενο που κορυφώνεται το φθινόπωρο: Έως και το 10% του πληθυσμού υποφέρει
Η επιστροφή στη ρουτίνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και η μείωση του ηλιακού φωτός προκαλούν τη φθινοπωρινή ατονία σε χιλιάδες ανθρώπους
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Η επιστροφή στη ρουτίνα δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Με το τέλος του καλοκαιριού, τη μείωση των ωρών φωτός και την επιστροφή στις υποχρεώσεις, χιλιάδες άνθρωποι βιώνουν κούραση, απάθεια, έλλειψη συγκέντρωσης και μια γενική αίσθηση αποθάρρυνσης.
Είναι αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «φθινοπωρινή ατονία», ένα φαινόμενο που επηρεάζει περίπου το 10% του πληθυσμού και φτάνει στη μέγιστη έντασή του τον Οκτώβριο.
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