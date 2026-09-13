Το αληθινό τείχος του «Game of Thrones»: Το γιγαντιαίο φράγμα-οχυρό που ηλεκτροδοτεί την Ισπανία

Χτίστηκε το 1970 και υψώνεται στα 202 μέτρα: Το φράγμα Almendra είναι το υψηλότερο της Ισπανίας και ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Ευρώπης

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Το αληθινό τείχος του «Game of Thrones»: Το γιγαντιαίο φράγμα-οχυρό που ηλεκτροδοτεί την Ισπανία
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Στην καρδιά της Καστίλης και Λεόν, στη βορειοδυτική Ισπανία, βρίσκεται ένα από τα εντυπωσιακότερα έργα υδροηλεκτρικής μηχανικής της χώρας. Πρόκειται για το φράγμα Almendra, μια γιγαντιαία κατασκευή στον ποταμό Tormes, που ξεχωρίζει όχι μόνο για το μέγεθός της αλλά και για την ιστορία πίσω από την κατασκευή της.

Το φράγμα, γνωστό και ως Salto de Villarino, φτάνει σε ύψος τα 202 μέτρα, γεγονός που το καθιστά το υψηλότερο φράγμα της Ισπανίας. Έχει μήκος 567 μέτρα, ενώ ο ταμιευτήρας του μπορεί να συγκρατήσει περίπου 2.649 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η τεράστια καμπύλη του τσιμεντένιου τοίχου, σε συνδυασμό με το τοπίο γύρω του, δημιουργεί μια εικόνα που θα μπορούσε εύκολα να θυμίσει σκηνικό από το «Game of Thrones».

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