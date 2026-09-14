Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου.
- 326 – Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του μαρτυρίου.
- 407 – Εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, ένεκα του αξεπέραστου χαρίσματός του στην ομιλία. Διετέλεσε επίσης επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, όπου διακρίθηκε για το σπουδαίο ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο που διενήργησε. Τελικά αναδείχτηκε ως ένας από τους πλέον λαοφιλείς ιεράρχες, εξ ου και σήμερα θεωρείται άγιος από την Καθολική Εκκλησία, τα Λουθηρανικά και Αγγλικανικά δόγματα, ενώ κατατάσσεται στους μεγάλους πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφήνοντας πίσω σπουδαίο, ανεκτίμητο και διαχρονικό συγγραφικό έργο, που αγκαλιάζει όλο το φάσμα των ποιμαντικών και θεολογικών ζητημάτων της εκκλησίας.
- 1814 – Ανήμερα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ιδρύουν στην Οδησσό τη «Φιλική Εταιρεία».
- 1943 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Βέρμαχτ ξεκινά τριήμερη επιχείρηση αντιποίνων έχοντας ως στόχο ελληνικά χωριά της Βιάννου. Από την επιχείρηση αυτή βρήκαν το θάνατο περισσότερα από 500 άτομα.
- 1956 – Γεννιέται ο Κώστας Καραμανλής, Διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009.
- 1960 – Ιδρύεται ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), από τα κράτη: Ιράκ, Ιράν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα.
- 2001 – Πεθαίνει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Θεωρείται η κορυφαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού και ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της λαϊκής μουσικής.
- 2019 – Πεθαίνει ηθοποιός και σεναριογράφος, Τάκης Σπυριδάκης
- 2022 – Πεθαίνει η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα, Ειρήνη Παπά.
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