Αίγυπτος: Βρέθηκε έπειτα από 94 χρόνια το χαμένο μισό ενός αρχαίου κολοσσού

Snapshot Το 2024 εντοπίστηκε στην Ερμούπολη Μάγκνα το πάνω μέρος αγάλματος του φαραώ Ραμσή Β΄, συμπληρώνοντας το κατώτερο τμήμα που είχε βρεθεί το 1930.

Το άγαλμα έχει συνολικό ύψος περίπου 7 μέτρα και παρουσιάζει σημαντική διατήρηση, με ίχνη αρχαίων χρωστικών ουσιών.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία κατά τη διάρκεια ανασκαφής για παπύρους και επιβεβαιώθηκε μέσω ιερογλυφικών επιγραφών.

Η Ερμούπολη Μάγκνα ήταν σημαντικό λατρευτικό κέντρο και έχει υποστεί καταστροφές από αφαίρεση λίθων κατά τον Μεσαίωνα.

Υπάρχει πρόταση για τη φυσική επανένωση των δύο τμημάτων του αγάλματος, αλλά δεν έχει αποφασιστεί αν θα παραμείνει στον αρχαιολογικό χώρο ή θα μεταφερθεί σε μουσείο. Snapshot powered by AI

Για σχεδόν έναν αιώνα, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου υπήρχε στην Ερμούπολη Μάγκνα ως... μισό άγαλμα. Ο Γερμανός αρχαιολόγος Γκίντερ Ρέντερ ανέσυρε το 1930 από τα ιζήματα στο Ελ Ασμουνέιν το κάτω τμήμα ενός τεράστιου καθιστού αγάλματος, το οποίο αναγνώρισε ως τον Ραμσή Β΄, αφήνοντας στους αρχαιολόγους ένα προφανές ερώτημα: Πού βρισκόταν το υπόλοιπο;

Για 94 χρόνια, ο αρχαιολογικός χώρος δεν έδωσε καμία απάντηση.

Κοντά στον Νείλο, η Ερμούπολη είχε να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα. Το φράγμα του Ασουάν, που ολοκληρώθηκε το 1902, είχε ανεβάσει τον υδροφόρο ορίζοντα σε τέτοιο βαθμό ώστε οι θαμμένοι λίθοι κινδύνευαν να μετατραπούν σε θρύμματα. Αυτό σήμαινε ότι οποιοδήποτε τμήμα του αγάλματος είχε απομείνει θα μπορούσε εύκολα να έχει υποστεί τόσο μεγάλη φθορά ώστε να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμο.

Η πρώτη μεγάλη ανασκαφή στην περιοχή μετά την αποστολή του Βρετανικού Μουσείου τη δεκαετία του 1980 δεν είχε καν ως στόχο την αναζήτηση του αγάλματος.

Τον Ιανουάριο του 2024, ωστόσο, η αρχαιολογική ομάδα εντόπισε το πάνω μέρος του αγάλματος, θαμμένο με το πρόσωπο προς τα κάτω στα ιζήματα. Πρόκειται για ένα τμήμα από ασβεστόλιθο ύψους περίπου 3,8 μέτρων, στο οποίο απεικονίζεται ο φαραώ καθιστός, φορώντας το διπλό στέμμα και την επίσημη κόμμωση, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η βασιλική κόμπρα.

Εάν τα δύο τμήματα ενωθούν, το άγαλμα θα έχει συνολικό ύψος περίπου 7 μέτρα.

Μια αποστολή για πάπυρους που κατέληξε σε μια απρόσμενη ανακάλυψη

Συνεπικεφαλής της ανασκαφής ήταν η Γιβόνα Τρνκα-Άμραϊν, επίκουρη καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ, μαζί με τον Μπάσεμ Γκεχάντ του αιγυπτιακού υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Κανείς από τους δύο, ωστόσο, δεν είχε φτάσει στην Ερμούπολη αναζητώντας φαραωνικά αγάλματα.

Η εμπλοκή της Τρνκα-Άμραϊν με την περιοχή ξεκίνησε χάρη σε έναν πάπυρο που της έδωσε πρόσβαση ο Γκεχάντ. Το κείμενο περιείχε 98 γραμμές με σημαντικά αποσπάσματα από δύο χαμένα έργα του αρχαίου Έλληνα θεατρικού συγγραφέα Ευριπίδη.

Μετά τη συνεργασία τους, ο Γκεχάντ της πρότεινε να συμμετάσχει ως συν-επικεφαλής σε μια ευρύτερη αρχαιολογική αποστολή στον χώρο.

«Γνωρίζαμε ότι μπορεί να βρισκόταν εκεί, αλλά δεν το αναζητούσαμε συγκεκριμένα», δήλωσε η Τρνκα-Άμραϊν. «Ήταν πιθανό να βρίσκεται εκεί το υπόλοιπο του αγάλματος, αλλά αποτέλεσε μια τεράστια έκπληξη».

Ακόμη και όταν το τμήμα αποκαλύφθηκε, η ομάδα δεν μπορούσε να είναι βέβαιη για το τι είχε μπροστά της. Η εγγύτητα του Νείλου σήμαινε ότι ο λίθος θα μπορούσε να έχει υποστεί τόσο μεγάλη φθορά, ώστε να έχει απομείνει ελάχιστα περισσότερο από συμπαγές ίζημα.

«Μερικές φορές αποκαλύπτεται ψαμμίτης που στην πραγματικότητα μοιάζει απλώς με άμμο ή ασβεστόλιθος που έχει υποστεί μεγάλη αποσύνθεση», εξήγησε η Τρνκα-Άμραϊν. «Θα μπορούσε να ήταν απλώς ένας όγκος πέτρας».

Τι διατήρησε ο λίθος

Καθώς η ανασκαφή προχωρούσε, το πρόσωπο του φαραώ αποκαλύφθηκε σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ίχνη από αρχαία μπλε και κίτρινη χρωστική ουσία.

Ο Γκεχάντ, ειδικός στις ζωγραφικές παραστάσεις της ελληνορωμαϊκής περιόδου, σχεδιάζει να αναλύσει τα χρώματα, ενώ το χώμα που έχει αναμειχθεί με τη χρωστική θα εξεταστεί ξεχωριστά.

Η ταύτιση του ευρήματος με το κάτω τμήμα που είχε ανακαλύψει ο Ρέντερ το 1930 επιβεβαιώθηκε μέσω των ιερογλυφικών επιγραφών στο πίσω μέρος του αγάλματος. Οι επιγραφές αναφέρουν τους βασιλικούς τίτλους του Ραμσή Β΄ και αντιστοιχούν άμεσα σε εκείνους που είχαν ήδη εντοπιστεί στο τμήμα που βρισκόταν στην κατοχή των αρχαιολόγων.

Η Ερμούπολη Μάγκνα ήταν το αρχαίο λατρευτικό κέντρο του Θωθ, του θεού της γνώσης και της μάθησης, και αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους χώρους εύρεσης ελληνικών παπύρων στην Αίγυπτο.

Με την πάροδο των αιώνων, η αφαίρεση λίθων για οικοδομική χρήση κατά τον Μεσαίωνα κατέστρεψε μεγάλο μέρος του γύρω ναϊκού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα τα τμήματα του αγάλματος να συγκαταλέγονται σήμερα στα καλύτερα διατηρημένα φαραωνικά ευρήματα της περιοχής.

Ο Γκεχάντ έχει καταθέσει πρόταση για τη φυσική επανένωση των δύο τμημάτων του αγάλματος.

Το αν το ανασυντεθειμένο άγαλμα θα παραμείνει στο Ελ Ασμουνέιν ή θα μεταφερθεί σε μουσείο δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Παράλληλα, η επιστημονική ανάλυση των χρωστικών ουσιών δεν έχει ολοκληρωθεί, με την Τρνκα-Άμραϊν να χαρακτηρίζει τα ευρήματα από τα χρώματα «ιδιαίτερα συναρπαστικά».