Κατσαρίδες «Paraborgs»: Ιπτάμενοι διασώστες θα χορηγούν φάρμακα σε παγιδευμένους στα συντρίμμια

Η εικόνα μιας γιγαντιαίας κατσαρίδας να πλησιάζει έναν εγκλωβισμένο στα συντρίμμια ενός σεισμού μπορεί να μοιάζει με εφιάλτη, ωστόσο ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διάσωσης του μέλλοντος.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία κατάφεραν να μετατρέψουν γιγαντιαίες κατσαρίδες του είδους Macropanesthia rhinoceros σε μικροσκοπικούς κυβερνητικούς διασώστες. Τα πλάσματα αυτά ονομάστηκαν «Paraborgs» και η σχετική επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advanced Science.

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