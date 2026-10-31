Η θάλασσα έγινε έρημος: Το σχέδιο της Σοβιετικής Ένωσης για το βαμβάκι που προκάλεσε μια καταστροφή

Μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία προκλήθηκε από μια απόφαση που έμοιαζε, εκείνη την εποχή, να υπηρετεί την οικονομική ανάπτυξη. Τη δεκαετία του 1960, η Σοβιετική Ένωση αποφάσισε να αξιοποιήσει τα νερά δύο μεγάλων ποταμών της Κεντρικής Ασίας για να επεκτείνει τις καλλιέργειες βαμβακιού. Περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα, η λίμνη που τροφοδοτούσαν έχει χάσει πάνω από το 90% της αρχικής της επιφάνειας και η περιοχή εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ τίμημα.

Η λίμνη Αράλη, ανάμεσα στο σημερινό Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, ήταν κάποτε η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο. Κάλυπτε περίπου 68.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελούσε βασικό πυλώνα της ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Τα νερά της συντηρούσαν πλούσια αλιευτική δραστηριότητα, προσφέροντας εργασία και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες. Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει όταν οι σοβιετικές αρχές έθεσαν ως προτεραιότητα την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

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