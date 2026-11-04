Εμπειρίες κοντά στον θάνατο: 50 άνθρωποι τις ζωγράφισαν και οι ομοιότητες προκαλούν ανατριχίλα

Snapshot Η μελέτη χρησιμοποίησε συνδυαστική μεθοδολογία με ημιδομημένα ερωτηματολόγια και οπτικές απεικονίσεις για να εξετάσει εμπειρίες κοντά στον θάνατο.

Οι συμμετέχοντες ζωγράφισαν τις εμπειρίες τους, συχνά απεικονίζοντας τούνελ ή φωτεινούς χώρους που γίνονταν πιο φωτεινοί καθώς προχωρούσαν μέσα σε αυτούς.

Ορισμένοι ανέφεραν οπτικές εμπειρίες με αγαπημένα πρόσωπα ή σκηνές από το παρελθόν και το μέλλον.

Τα ευρήματα δείχνουν ομοιότητες με γνωστές νευρολογικές αλλαγές στην οπτική αντίληψη, αλλά παραμένουν περιγραφικά και όχι αποδεικτικά καθολικών προτύπων.

Η μελέτη παρουσιάζεται ως διερευνητική προσέγγιση για την καταγραφή και σύγκριση οπτικοχωρικών χαρακτηριστικών στις εμπειρίες κοντά στον θάνατο. Snapshot powered by AI

Οι συμμετέχοντες σε μια επιστημονική μελέτη κλήθηκαν να ζωγραφίσουν πώς βίωσαν την εμπειρία του θανάτου και της επαναφοράς στη ζωή, με τους ερευνητές να εντοπίζουν ορισμένες εντυπωσιακές ομοιότητες στις περιγραφές και τις απεικονίσεις τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων που εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο αμφισβητούν τις συμβατικές μεθόδους επιστημονικής μελέτης, καθώς συχνά περιγράφονται ως βιώματα που ξεπερνούν τα όρια της λεκτικής έκφρασης.

Σε επιστημονική εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, οι ερευνητές εξηγούν: «Ενώ οι περισσότερες μελέτες βασίζονται σε αφηγηματικές περιγραφές, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στις γραφικές απεικονίσεις ως συμπληρωματικό μέσο διερεύνησης. Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιεί μια συνδυαστική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει ένα ημιδομημένο ψηφιακό ερωτηματολόγιο και μια διαδικασία οπτικής αναπαράστασης της εμπειρίας μέσω σχεδίων».

Στη συνέχεια, σημειώνουν: «Οι διερευνητικές αναλύσεις έδειξαν διαφοροποιήσεις στα χρωματικά χαρακτηριστικά της αντίληψης μεταξύ των διαφορετικών διαμορφώσεων του οπτικού πεδίου, αν και τα στοιχεία για την ύπαρξη διαφορών δεν ήταν ομοιόμορφα σε όλες τις στατιστικές αναλύσεις. Η εμφάνιση οπτικών νοητικών εικόνων φάνηκε επίσης να διαφοροποιείται ανάλογα με τη διαμόρφωση του οπτικού πεδίου.

»Η συγκεκριμένη διπλή μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιάστηκε ώστε να καταγράψει χαρακτηριστικά των εξωσωματικών εμπειριών και των εμπειριών κοντά στον θάνατο, τα οποία ενδέχεται να μην μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά μέσω προφορικών περιγραφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξωσωματικές εμπειρίες έχουν σπάνια εξεταστεί ως προς το κατά πόσο είναι ανεξάρτητες από τις εμπειρίες κοντά στον θάνατο ή συνδέονται με αυτές. Στην παρούσα μελέτη, η χρονική τους τοποθέτηση καθορίστηκε με βάση τη σειρά των ερωτήσεων και των διαδικασιών, προκειμένου να απομονωθεί ο βασικός πυρήνας της εμπειρίας κοντά στον θάνατο».

Οι συμμετέχοντες ζωγράφισαν τις εμπειρίες τους κοντά στον θάνατο

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποτυπώσουν οπτικά την εμπειρία τους κοντά στον θάνατο. Ένας από αυτούς σχεδίασε έναν χώρο χωρισμένο σε σκοτεινά και φωτεινά τμήματα, σημειώνοντας τη δική του θέση με έναν σταυρό. Όπως περιέγραψε, ο χώρος ήταν «απείρως μεγάλος».

Ένας άλλος συμμετέχων ζωγράφισε ένα τούνελ, το οποίο, όπως θυμόταν, γινόταν ολοένα και πιο φωτεινό όσο προχωρούσε μέσα σε αυτό.

«Κινήθηκα μέσα από ένα τούνελ. Άρχισε να φωτίζεται όσο προχωρούσα. Στην αρχή ήταν μαύρο σαν τη νύχτα και στο τέλος γκρίζο, σαν το πρώτο φως της αυγής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι αρκετοί συμμετέχοντες περιέγραψαν παρόμοιες εμπειρίες. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές περιλάμβαναν ένα τούνελ ή έναν καμπύλο χώρο, ο οποίος γινόταν σταδιακά φωτεινότερος όσο οι ίδιοι προχωρούσαν μέσα σε αυτόν.

Ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι είδαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή στιγμές από τη ζωή τους, τόσο από το παρελθόν όσο και από το μέλλον.

Στα συμπεράσματα της μελέτης, οι ερευνητές επισημαίνουν: «Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ορισμένα από τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκαν στις διαφορετικές διαμορφώσεις του οπτικού πεδίου παρουσιάζουν περιγραφικές ομοιότητες με μεταβολές στην οργάνωση της όρασης που έχουν καταγραφεί σε έρευνες σχετικά με την αντίληψη και τη νευρολογία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων περιορισμού ή μερικής συρρίκνωσης του οπτικού πεδίου. Ωστόσο, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης παραμένουν περιγραφικά, φαινομενολογικά και αναδρομικά.

»Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια διερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση για τη συστηματική περιγραφή, αναπαράσταση και σύγκριση επαναλαμβανόμενων οπτικοχωρικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στις εμπειρίες κοντά στον θάνατο και όχι ως απόδειξη της ύπαρξης καθολικών γεωμετρικών προτύπων».