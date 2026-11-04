Επιστήμονες θέλουν να ψύξουν τον πλανήτη φωτίζοντας τα σύννεφα και ξαναπαγώνοντας την Αρκτική

Snapshot Κορυφαίοι επιστήμονες ζητούν από τη Βρετανία και άλλες χώρες να δαπανούν δισεκατομμύρια λίρες ετησίως για την έρευνα μεθόδων γεωμηχανικής που θα μπορούσαν να ψύξουν τον πλανήτη.

Οι προτεινόμενες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη δημιουργία πιο φωτεινών νεφών, την επαναδημιουργία πάγου στην Αρκτική και την απελευθέρωση σωματιδίων στη στρατόσφαιρα για ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η βρετανική κυβέρνηση δαπανά ήδη 67 εκατομμύρια λίρες για την έρευνα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης, αλλά δεν υποστηρίζει ακόμη την εφαρμογή γεωμηχανικών παρεμβάσεων.

Ο σερ Ντέιβιντ Κινγκ καλεί άλλες χώρες, όπως Αυστραλία, Γαλλία και Ιαπωνία, να συμμετάσχουν σε συλλογική χρηματοδότηση ύψους περίπου 22,2 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως.

Η απώλεια πάγου στη Γροιλανδία και οι καταστροφές στους παγετώνες των Ιμαλαΐων υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη δράσης για την προστασία του κλίματος και των παράκτιων πόλεων. Snapshot powered by AI

Κορυφαίοι επιστήμονες καλούν τη Βρετανία και άλλες χώρες να δαπανούν δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο για την εφαρμογή φιλόδοξων σχεδίων που θα μπορούσαν να ψύξουν τον πλανήτη.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον πρώην επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο της βρετανικής κυβέρνησης, σερ Ντέιβιντ Κινγκ, ζητά σημαντική χρηματοδότηση για την έρευνα μεθόδων «γεωμηχανικής», οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλίμα της Γης.

Ορισμένες από τις προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία πιο φωτεινών νεφών, με τη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και την επαναδημιουργία πάγου στην Αρκτική, μέσω άντλησης θαλασσινού νερού στην επιφάνεια των πάγων.

Άλλες ιδέες προβλέπουν την απελευθέρωση μικροσκοπικών σωματιδίων στη στρατόσφαιρα, ώστε να αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο Διάστημα, μιμούμενα τη φυσική ψύξη του πλανήτη που προκαλείται από μια ηφαιστειακή έκρηξη.

Η βρετανική κυβέρνηση δαπανά ήδη 67 εκατομμύρια λίρες για τη διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έπειτα από τα εκτεταμένα κύματα καύσωνα και την ξηρασία του φετινού καλοκαιριού.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και υπουργοί της κυβέρνησής του ετοιμάζονται να μεταβούν στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα, για να συμμετάσχουν στην COP31, τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ο 87χρονος Κινγκ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, υποστήριξε ότι η Βρετανία βρίσκεται «πολύ μπροστά από τις εξελίξεις» στον συγκεκριμένο τομέα της έρευνας και κάλεσε και άλλες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Όπως ανέφερε, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Ιαπωνία είναι μεταξύ των χωρών που θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια συλλογική προσπάθεια χρηματοδότησης, ύψους περίπου 22,2 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτόν τον στόχο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κινγκ χαρακτήρισε επείγουσα την ανάγκη ανάληψης δράσης, επισημαίνοντας ότι η Γροιλανδία χάνει πάγο με ρυθμό περίπου 30 εκατομμυρίων τόνων την ώρα, εξέλιξη που απειλεί τις παράκτιες πόλεις με άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες φονικές καταστροφές στα Ιμαλάια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των παγετώνων.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι, παρότι χρηματοδοτεί την έρευνα για τη γεωμηχανική, δεν υποστηρίζει την εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων στην πράξη.