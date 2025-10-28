Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη υγρασία την Τετάρτη

Ο καιρός την Τετάρτη (29/10) θα είναι γενικά καλός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια ηπειρωτικά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες αναμένεται αυξημένη υγρασία.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, όμως στα ανατολικά και κυρίως στο νότιο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 19 με 21 βαθμούς στα βόρεια και έως 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, με μικρές μεταβολές. Προς το τέλος της εβδομάδας είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από νωρίς το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στη δυτική Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις και στο Ιόνιο τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης