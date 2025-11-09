Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

Ασταθής θα είναι ο καιρός και σήμερα Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, τα φαινόμενα θα ενταθούν στα δυτικά, ενώ νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται στις περισσότερες περιοχές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις 04:00, σημειώθηκαν καταρρακτώδεις βροχές στην Ηλεία και ισχυρά φαινόμενα στη Ζάκυνθο. Βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν ακόμη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και ανατολική Αττική. Σε ορισμένα σημεία ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια αναμένονται ελαφρώς χαμηλότερες τιμές. Το σκηνικό δεν αλλάζει τη Δευτέρα, ενώ εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από την Τρίτη.

Ο καιρός στη διαδρομή του Μαραθωνίου

Το meteo.gr αναφέρει πως ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί με αρκετές νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα για ασθενείς βροχές κατά διαστήματα.

Στη διαδρομή αναμένονται υψηλές τιμές υγρασίας, με σταδιακή μείωση όσο οι δρομείς πλησιάζουν προς τον τερματισμό. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, περίπου 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου στο πρώτο μισό και από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου στο δεύτερο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Για σήμερα Κυριακή η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

