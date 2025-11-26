Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού αύριο Πέμπτη κυρίως στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Αναλυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανόν 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βορειοανατολικά τους 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τη νύχτα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

