Καιρός: Άστατος ο καιρός στα δυτικά – Θα συνεχιστεί η άνοδος της θερμοκρασίας

Snapshot Σήμερα Πέμπτη, άστατος καιρός στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 28 βαθμών Κελσίου χωρίς σημαντική μεταβολή.

Την Παρασκευή προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.

Το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή στα δυτικά και βόρεια θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση σε αυτές τις περιοχές. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 10 – 24°C

Ανατολική Μακεδονία: 9 – 28°C

Κεντρική Μακεδονία: 12 – 26°C

Δυτική Μακεδονία: 7 – 24°C

Ήπειρος: 10 – 23°C

Θεσσαλία: 8 – 28°C

Νησιά Ιονίου: 16 – 25°C

Δυτική Στερεά: 14 – 25°C

Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 28°C

Κυκλάδες: 17 – 23°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 28°C

Κρήτη: 15 – 24°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 24°C

Δωδεκάνησα: 19 – 25°C

Αττική: 13 – 28°C

Θεσσαλονίκη: 9 – 26°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 25 με 27, τοπικά στα ηπειρωτικά 28 με 29 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση από τα δυτικά και από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση, στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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