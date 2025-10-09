Live

LIVE - Η εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης Χαμάς - Ισραήλ στη Γάζα

 Η κατάπαυση πυρός θα τεθεί σε ισχύ αφού η συμφωνία εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με πηγές από το γραφείο Νετανιάχου

LIVE - Η εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης Χαμάς - Ισραήλ στη Γάζα

Πανηγυρισμοί στο Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στις 9 Οκτωβρίου 2025. 

Για τις 12 το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένη η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως συμβαίνει καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο, έτσι και στην περίπτωση αυτή, η υπογραφή της συμφωνίας δεν μεταδόθηκε απευθείας, ενώ μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα. Δεν έχει γίνει γνωστό, άλλωστε, ούτε ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Ισραήλ ή της Χαμάς.

Στις 12 ώρα Ελλάδος, το αιγυπτιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Qahera News μετέδωσε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε επίσης ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι σε ανακοίνωσή του.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ KAN επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ στον θύλακα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Ισραήλ: Η κατάπαυση πυρός θα τεθεί σε ισχύ αφού η συμφωνία εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο

Όμως, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο πηγές από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός «θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την έγκριση της κυβέρνησης», που αναμένεται κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στις 5 το απόγευμα, σήμερα. Ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο, όπου ακόμη και αν καταγραφούν διαφωνίες, η συμφωνία εκτιμάται ότι θα εγκριθεί.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

