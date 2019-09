Θλίψη: Νεκρός σε τροχαίο πασίγνωστος τραγουδιστής

Ο βραβευμένος με Γκράμι τραγουδοποιός ΛαΣόουν Ντάνιελς που είχε γράψει τραγούδια για την Μπιγιονσέ, τη Γουίτνεϊ Χιούστον αλλά και τη Lady Gaga. Βραβεύτηκε με Γκράμι το 2001 για το τραγούδι των Destiny Child "Say My Name".

Επίσης, είχε γράψει τα υποψήφια για Γκράμι τραγούδια Love and War της Ταμάρ Μπράξτον, το "He Wasn't Man Enough" της Τόνι Μπράξτον και το "The Boy is Mine" του ντουέτου Brandy & Monica.

Τα περισσότερα τραγούδια του τα έγραψε σε συνεργασία με τον Ρόντνεϊ Νταρκτσάιλντ Τζέρκινς. Η σύζυγός του ανακοίνωσε ότι ο Ντάνιελς σκοτώθηκε σε τροχαίο την Τρίτη στη Νότια Καρολίνα.

«Με βαθιά και ανείπωτη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα και μέλους της οικογένειας και φίλο ΛαΣόουν Ντάνιελς, που ήταν το θύμα μοιραίου τροχαίου δυστυχήματος στη Νότια Καρολίνα. Βραβευμένος με Γκράμι παραγωγός και τραγουδοποιός ο Ντάνιελς ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετική πίστη και αφοσίωση στην οικογένεια. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή εκτίμησή μας για τη συνεχή έκφραση της αγάπης και των συλλυπητηρίων σας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της συζύγου του.

