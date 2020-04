Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστος τραγουδιστής (pics)

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Bill Withers, που ήταν ο δημιουργός των επιτυχιών Lean On Me και Ain’t No Sunshine.

Τον θάνατό του έκανε γνωστό η οικογένειά του και σύμφωνα με όσα ανέφεραν οφείλεται σε καρδιαγγειακό νόσημα.

Δείτε την gallery:

pixabay









Ο Bill Withers ήταν ο δημιουργός του τραγουδιού «Ain't No Sunshine». Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1971 στο δίσκο με τίτλο «Just As I Am».



Το τραγούδι έγινε γνωστό από την επαναλαμβανόμενη φράση «I know,I know» ,τα λόγια του τραγουδιού αρχικά δεν ήταν αυτά αλλά κατά την διάρκεια της ηχογράφησης ο Bill ξέχασε τα λόγια και έλεγε την πρώτη φράση «I know, I know» μέχρι που ξανά θυμήθηκε τα λόγια και συνέχισε «Hey, I ought to leave the young thing alone….»

Εκείνη τη χρονιά πήρε και τα πρώτα του βραβεία Grammy στις εξής κατηγορίες :

• Best new artist

• Best vocal performance, Pop,Rock & folk field

• Best R&B song



Μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία το 1971 μέχρι και σήμερα το τραγούδι αυτό το είπαν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες όπως: Michael Jackson, Isaac Hayes, Lionel Hampton και πολλοί άλλοι.

