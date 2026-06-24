Τραγωδία στην Κω: 18χρονη Ολλανδή εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα

Snapshot Μία 18χρονη Ολλανδή εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Κω το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου.

Την άτυχη νεαρή βρήκε η 19χρονη συγκάτοικός της, επίσης Ολλανδή.

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της κατά την άφιξή τους στο διαμέρισμα.

Η Αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Διετάχθη νεκροψία

νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Νεκρή βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου μία 18χρονη Ολλανδή, στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην πόλη της Κω.

Όπως αναφέρει kosnews24.gr, την άτυχη νεαρή εντόπισε η 19χρονη συγκάτοικός της, επίσης Ολλανδή. Στο διαμέρισμα μετέβη ασθενοφόρο, όμως όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η 18χρονη ήταν ήδη νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kosnews24, η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 18χρονης.

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