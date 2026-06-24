Θλίψη για τον θάνατο του Τάκη Γκώνια: Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού από φίλους και συνεργάτες

Snapshot Ο Τάκης Γκώνιας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών στις 24 Ιουνίου.

Η κηδεία του θα γίνει στη Λιβαδειά στις 25 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα.

Η Έρρικα Πρεζεράκου αποχαιρέτησε δημόσια τον Τάκη με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα, αναγνωρίζοντας την αξία του ως αθλητή και προπονητή.

Στην ανάρτησή της, η Πρεζεράκου τόνισε την αυθεντικότητα και το πάθος του Τάκη, καθώς και την πίστη του σε ένα θεϊκό σχέδιο.

Η Έρρικα εξέφρασε λύπη για την απώλεια και ευχήθηκε φως στην ψυχή του Τάκη. Snapshot powered by AI

Η είδηση του θανάτου του Τάκη Γκώνια έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που τον γνώρισαν να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα. Ανάμεσά τους, η Έρρικα Πρεζεράκου και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, οι οποίοι μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του, κάνοντας λόγο για έναν ξεχωριστό άνθρωπο, σπουδαίο αθλητή και προπονητή, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που στη συνέχεια ακολούθησε μια πολυετή πορεία στους πάγκους ως προπονητής, άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Η κηδεία του θα τελεστεί στη Λιβαδειά την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 17:00, στον Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα.

Έρρικα Πρεζεράκου: «Ο Θεός σε ήθελε κοντά του ψυχή μου»

Η πρώην πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ επέλεξε να τον αποχαιρετήσει δημόσια μέσα από το Facebook, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και συγκίνηση. Ανάμεσα σε όσα έγραψε, ξεχωρίζει η φράση: «Ο Θεός σε ήθελε κοντά του ψυχή μου. Θύμωνες, αγαπούσες, εμπιστευόσουν, απογοητευόσουν σαν παιδί και σαν πολεμιστής. Ναι, ήσουν σπουδαίος αθλητής και προπονητής και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι».

Η ανάρτηση της Έρρικας Πρεζεράκου

«Τάκη μου ..

Πόσο ιδιαίτερη και αυθεντική προσωπικότητα ήσουν καμάρι μου .

Σαν να είχες πάντα μέσα σου ένα ερώτημα…

Πως γίνεται οι γύρω μας να μην κατανοούν τι συμβαίνει ώστε να πράττουν τα αυτονόητα ;

Θυμωνες αγαπούσες εμπιστευόσουν απογοητευόσουν σαν παιδί και σαν πολεμιστής .

Ναι ήσουν σπουδαίος αθλητής και προπονητής και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι.

Σε θαυμάσαμε σε αγαπήσαμε σε καμαρώσαμε .. όμως επίτρεψε μου να σε αναπολώ πάντα μέσα από τα κοινά μας ταξίδια για αυτογνωσία.

Πάντα έξω λογικός και πάντα μέσα με την ελπίδα μιας εσώτερης αλήθειας που συνδεόταν με την πίστη μας στο θεϊκό σχέδιο .

Ο Θεός σε ήθελε κοντά του ψυχή μου

Σουζάνα και δίδυμα πλασματακια μας

Λυπάμαι πάρα πολύ .

Φως στην ψυχή σου Τάκη μου . Καλό σου ταξίδι».

Γιάννης Μώραλης: «Ξεχώριζε πάντοτε για το πάθος και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο»

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με ανάρτησή του στο Facebook έγραψε: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον φίλο μου Τάκη Γκώνια. Έναν ξεχωριστό άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου που "έφυγε" ιδιαιτέρως πρόωρα από τη ζωή.

Ο Τάκης Γκώνιας υπήρξε ένας αυθεντικός, ταλαντούχος και χαρισματικός ποδοσφαιριστής και άνθρωπος. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του και τις δύο περιόδους που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό αλλά και αργότερα.

Ξεχώριζε πάντοτε για το πάθος και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, μια αγάπη που συνέχισε να εκφράζει με τον ίδιο ζήλο και από το πόστο του προπονητή. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές του κόσμου του Ολυμπιακού, του Πειραιά και ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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