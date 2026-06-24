Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα από την ΑΑΔΕ: Τιμολόγιο από το 1ο ευρώ

Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα βάζει η ΑΑΔΕ, καθώς με απόφαση Πιτσιλή πλέον οι συναλλαγές χονδρικής θα πρέπει να συνοδεύονται από τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ.

Έτσι, επιχειρείται οριστικό τέλος σε πρακτικές καταστρατήγησης της φορολογικής νομοθεσίας μέσω της χρήσης αποδείξεων καυσίμων. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη νέα απόφαση Α.1129/2026 του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλες οι συναλλαγές χονδρικής (B2B) στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να συνοδεύονται από την έκδοση τιμολογίου, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον δυνατή η συγκέντρωση αποδείξεων λιανικής από τρίτους και η μεταγενέστερη έκδοση τιμολογίου με βάση αυτές. Από το νέο έτος, οι απλές αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων, χωρίς την αναγραφή ΑΦΜ πελάτη, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση επαγγελματικών δαπανών και την καταχώρησή τους στα έξοδα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι το μέτρο θα περιορίσει φαινόμενα φοροδιαφυγής που είχαν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπό το παλαιότερο καθεστώς, το οποίο θεσπίστηκε σε μια εποχή πριν από την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA, ορισμένοι επιτήδειοι εμφάνιζαν δαπάνες καυσίμων που δεν είχαν πραγματοποιήσει, μειώνοντας τεχνητά το φορολογητέο εισόδημά τους και, κατ’ επέκταση, τον φόρο που καλούνταν να καταβάλουν.

Με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές αγορές καυσίμων θα καταγράφονται αυτόματα στο σύστημα myDATA μέσω της έκδοσης τιμολογίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συναλλαγών.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν απαιτεί αλλαγές στα λογισμικά των πρατηρίων καυσίμων, καθώς ήδη διαθέτουν τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων για τις συναλλαγές χονδρικής.

Διαβάστε επίσης