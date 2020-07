Σκότωνε ταξιτζήδες και τους πετούσε στους κροκόδειλους - Φρικτή ομολογία Ινδού serial killer

Την εμπλοκή του στη δολοφονία περισσότερων από 50 ανθρώπων, όλοι τους οδηγοί ταξί, ομολόγησε ένας Ινδός κατά συρροή δολοφόνος.

Τα πτώματα των θυμάτων του κατέληγαν σε ένα κανάλι γεμάτο με κροκόδειλους.

Ο serial killer συνελήφθη από την αστυνομία αφού είχε δραπετεύσει σε άλλη πολιτεία έχοντας παραβιάσει τους όρους της προσωρινής αποφυλάκισής του.

Μεταξύ 2002 και 2004 ο Ντεβέντερ Σάρμα (Devender Sharma) είχε καταδικαστεί για τον φόνο έως επτά οδηγών ταξί και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη σε φυλακή της Τζαϊπούρ, πόλη της βόρειας πολιτείας του Ρατζαστάν, μίας από τις 28 ομόσπονδες πολιτείες της Ινδίας.

Έχοντας περάσει 16 χρόνια στη φυλακή, ο 62χρονος άνδρας είχε βγει σε 20ήμερη άδεια τον Ιανουάριο. Όταν όμως αυτή έληξε, ο Σάρμα δεν επέστρεψε στη φυλακή, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

Την περασμένη Τετάρτη –περίπου έξι μήνες μετά την εξαφάνισή του- συνελήφθη στην πρωτεύουσα Δελχί όπου ζούσε με μια χήρα την οποία είχε παντρευτεί σε αυτό το διάστημα.

Κατά τη σύλληψή του, ο Σάρμα ομολόγησε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να επιστρέψει στη φυλακή ενώ προχώρησε σε λεπτομέρειες για το εγκληματικό παρελθόν του.

Από τις μεταμοσχεύσεις στις δολοφονίες

Έχοντας πτυχίο παραδοσιακής ινδικής ιατρικής, από το 1984 και για 11 χρόνια ο Σάρμα διοικούσε μία κλινική σε νοσοκομείο στο Ρατζαστάν. Όταν όμως η κλινική φαλίρισε, ο 62χρονος ενεπλάκη σε διάφορες απάτες ενώ το 2004 συνελήφθη για συμμετοχή σε παράνομες μεταμοσχεύσεις νεφρών: σύμφωνα με την αστυνομία, η ανάμειξή του σε περισσότερες από 125 τέτοιες μεταμοσχεύσεις του είχαν αποφέρει μεταξύ 6.680 και 9.350 δολάρια.

Την ίδια εποχή αποτελούσε μέλος μιας συμμορίας στη βόρεια πολιτεία της Ούταρ Πραντές.

Η συμμορία μίσθωνε οδηγούς ταξί τους οποίους σκότωνε σε απομονωμένα σημεία και στη συνέχεια εγκατέλειπε τα πτώματά τους σε κανάλια όπου διαβιούσαν κροκόδειλοι, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούν τα ίχνη τους.

Μετά τους φόνους, ο Σάρμα και η παρέα του πουλούσαν τα ταξί –είτε ολόκληρα είτε σε μέρη- έναντι 270 δολαρίων για κάθε ένα από αυτά.

Ο Σάρμα εν τέλει ομολόγησε ότι υπήρξε ο «εγκέφαλος» πίσω από τις δολοφονίες περισσότερων από 50 οδηγών ταξί, παρότι είχε καταδικαστεί για ελάχιστους από αυτούς.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο του 2008, ο Σάρμα είχε αρχικά συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να σκοτώνει έναν ταξιτζή.

Indian serial killer confesses involvement in more than 50 murders. His gang allegedly dumped the bodies in crocodile-infested waters, by Julia Hollingsworth and Swati Gupta, CNN

