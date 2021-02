Top 10: Δέκα τραγούδια – τεράστιες επιτυχίες που μας μιλούν για τα θεία

Από το Sympathy For The Devil των Rolling Stones μέχρι το Knockin' On Heaven's Door του Bob Dylan κι από τον Βασιλιά Έλβις έως τους Iron Maiden, υπάρχουν πολλές τεράστιες επιτυχίες στη διεθνή μουσική σκηνή που μιλούν στο κοινό για τον Θεό, τον Παράδεισο, την κόλαση και τον… ίδιο τον διάβολο.

Κάποια από αυτά αφορίστηκαν από την εκκλησία και καταδικάστηκαν ως βλάσφημα, κάτι που πάντως δεν απέτρεψε τη νεολαία παγκοσμίως να τα λατρέψει και να τα καθιερώσει. Ακόμα και αν σε κάποιον δεν αρέσει το συγκεκριμένο είδος μουσικής, πρόκειται για τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες και που τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα από νεότερους και μεγαλύτερους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εποχή του ροκ εν ρολ, η εποχή της αμφισβήτησης έκανε την αρχή, για να έρθουν μετέπειτα κι άλλες κατηγορίες μουσικής και να γράψουν πετυχημένες μουσικές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Το Stairway to Heaven των Led Zeppelin, αλλά και οι εσωτερικές αναζητήσεις της Carrie Underwood, «κοντράρονται» με το Devil's Dance των Metallica, αλλά και το You´re The Devil In Disguise, του Έλβις Πρίσλεϊ…

Ας δούμε παρακάτω δέκα τραγούδια που μας μιλούν για τα θεία και έγιναν τεράστιες επιτυχίες στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Sympathy For The Devil, Rolling Stones

Knockin' On Heaven's Door, Bob Dylan

Stairway to Heaven, Led Zeppelin

Something in the Water, Carrie Underwood

What If God Was One of Us, Joan Osborne

Heaven, Bryan Adams

Devil's Dance, Metallica

The Number of the Beast, Iron Maiden

You´re The Devil In Disguise, Elvis Presley

Devil’s Child, Judas Priest

