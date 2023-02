Γερμανία: Τρένο παρέσυρε παιδιά – Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen hat sich am Donnerstagabend ein tragisches Unglück ereignet: Nach Angaben der Polizei wurde eine Gruppe Menschen von einem Güterzug erfasst. Die Polizei mache noch keine Angaben zu Opfern, berichtet WDR-Reporter Marc Sense. pic.twitter.com/ptdgoxtjj9