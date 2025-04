Dubai Chocolate: Πώς έγινε viral το παγκόσμιο γαστρονομικό φαινόμενο - Πώς ξεκίνησε η ιδέα

Η «Dubai Chocolate» δεν αποτελεί απλά ένα viral επιδόρπιο που συτήθηκε στο κοινό μέσω του Tik Tok, αλλά έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο γαστρονομικό φαινόμενο με εκατομμύρια φαν σε όλο τον κόσμο.

Αν είστε στο TikTok, θα έχετε δει τη μπάρα, η οποία συνδυάζει τις γεύσεις της σοκολάτας, του φιστικιού και του ταχινιού με ζύμη filo και είναι εμπνευσμένη από το αραβικό επιδόρπιο Knafeh.

Το πρωτότυπο, με την ονομασία Can't Get Knafeh of It, από την FIX Chocolatier, πωλείται αποκλειστικά στα ΗΑΕ από το 2022.

Έγινε τόσο δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πωλείται μόνο για δύο ώρες την ημέρα και συχνά εξαντλείται μέσα σε λίγα λεπτά.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα της λεγόμενης «Dubai Chocolate»

Ο Yezen Alani, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης της FIX με τη σύζυγό του Sarah Hamouda, δήλωσε στο BBC ότι η παγκόσμια προσοχή που λαμβάνει η σοκολάτα του Ντουμπάι είναι «κολακευτική».

Η μπάρα σοκολάτας FIX δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από την Hamouda το 2021, η οποία λαχταρούσε αυτό τον γευστικό συνδυασμό, όταν ήταν έγκυος.

Ο Alani και η Hamouda άρχισαν να αναπτύσσουν τη μπάρα ένα χρόνο αργότερα, τρέχοντας την επιχείρηση παράλληλα με τις εταιρικές τους δουλειές.

«Η Σάρα και εγώ μεγαλώσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετακομίσαμε στο Ντουμπάι πριν από 10 χρόνια, οπότε έχουμε δυτικές και αραβικές ρίζες. Θέλαμε να δημιουργήσουμε γεύσεις που να εμπνέονται από αυτό», λέει ο Alani.

Μέρος της γοητείας της σοκολάτας είναι η αποκλειστικότητά της - μπορείτε να την παραγγείλετε μόνο χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή παράδοσης φαγητού, αντί να περπατήσετε σε ένα κατάστημα ή να την αρπάξετε στο σούπερ μάρκετ.

Κοστίζει περίπου 15 λίρες ανά μπάρα και μπορεί να αγοραστεί μόνο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών της ημέρας για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία μπορεί να εκπληρώσει όλες τις παραγγελίες της.

Είδα επίσης παρόμοιες μπάρες να πωλούνται σε πολλά καταστήματα της περιοχής, οι οποίες ονομάζονται «σοκολάτα Ντουμπάι» και κοσμούνται με εικόνες από φιστίκια και ζύμη filo.

Ο Alani λέει ότι οι «copy paste» σοκολάτες είναι «πολύ απογοητευτικές, επειδή ο κόσμος δοκιμάζει απομιμήσεις, γεγονός που βλάπτει το εμπορικό μας σήμα», προσθέτει.

Η σοκολάτα σε συνδυασμό με το φιστίκι δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά το πραγματικό στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η τραγανή φύση της γέμισης, με τη ζύμη filo να προσθέτει υφή και πάχος στη μπάρα.

Το ζευγάρι ξεκίνησε με έξι παραγγελίες την ημέρα, και σήμερα εξυπηρετεί 500 καθημερινά με ομάδα 50 ατόμων. Παρά τις δυσκολίες, επιμένουν στην ποιότητα. «Όλα φτιάχνονται στο χέρι, ακόμη και τα φιστίκια τα διαλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε μόνοι μας», εξηγεί.

Η Hamouda αναφέρει πως στόχος της ήταν να αποδώσει τη γεύση του κανταϊφιού που έφτιαχνε η μητέρα της: «Ήθελα να το αποτυπώσω με τον δικό μου τρόπο. Το “κρακ” του φύλλου, η υφή, το φιστίκι – έπρεπε να είναι τέλεια».

Μπορεί όλα να ξεκίνησαν από μια λιγούρα, αλλά η FIX κατάφερε να μετατρέψει μια αυθόρμητη επιθυμία σε παγκόσμιο brand. Το Can't Get Knafeh of It δεν είναι απλώς μια σοκολάτα – είναι ένα πολιτισμικό γλυκό success story.

