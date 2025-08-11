ΗΠΑ: Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Trump Burger» συνελήφθη και κινδυνεύει με απέλαση

Ο Ρόλαντ Μπίνι είναι ένας 28χρονος από τον Λίβανο που δημιούργησε την αλυσίδα «Trump Burger» επειδή είναι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ. Τώρα κινδυνεύει από τις πολιτικές του ίδιου του προέδρου που θαυμάζει.

O Ρόλαντ Μπίνι

Ο επιχειρηματίας Ρόλαντ Μπίνι ήρθε από τον Λίβανο στο Τέξας για να πραγματοποιήσει το όνειρό του να ανοίξει ένα εστιατόριο γρήγορου φαγητού αφιερωμένο στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο 28χρονος πλέον συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με την απέλαση.

Αυτή είναι η ιστορία του Ρόλαντ Μεχρέζ Μπέινι,όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, ιδρυτή της αλυσίδας Trump Burger , ο οποίος κατέληξε στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) επειδή, σύμφωνα με τις αρχές, υπερέβη τους όρους της νόμιμης παραμονής του στις ΗΠΑ.

bb.jpg

Ο Μπέινι έφτασε στις ΗΠΑ το 2019 ως μη μετανάστης επισκέπτης και, σύμφωνα με επίσημα αρχεία, έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), επιχείρησε να αποκτήσει νόμιμο καθεστώς μέσω γάμου με μια γυναίκα , χωρίς όμως ποτέ να αποδείξει ότι μοιράζονταν την ίδια κατοικία. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελεί ύποπτη επιχείρηση. Ο επιχειρηματίας αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες: «Το 90% αυτών που λένε δεν είναι αλήθεια», δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Houston Chronicle .

Στις 16 Μαΐου, πέντε χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου Trump Burger στο Μπέλβιλ, συνελήφθη από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και τέθηκε σε διαδικασία απέλασης. «Υπό την τρέχουσα κυβέρνηση, η ICE έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του μεταναστευτικού συστήματος διώκοντας όσους εισέρχονται παράνομα ή παραμένουν παράνομα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εστιατόριο που κατέχετε ή τις πολιτικές σας πεποιθήσεις», τόνισε η υπηρεσία στη σχετική ανακοίνωσή της.

b.jpg

Το περιστατικό βλέπει το φως σε μια εποχή που η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει εντείνει τις επιχειρήσεις απέλασης, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις για τους πολιτικούς υποστηρικτές της.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση: η ICE έχει συλλάβει στο παρελθόν κι άλλους υποστηρικτές του μεγιστάνα, συμπεριλαμβανομένου ενός Καναδού πολίτη που συνελήφθη στην Καλιφόρνια ενώ υπέβαλε αίτηση μόνιμης παραμονής και μιας γυναίκας αρμενικής και ιρανικής καταγωγής που κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή για καταδίκη του 2008.

Η Γέννηση των Trump Burger

Το Trump Burger απέκτησε φήμη όταν άνοιξε το 2020, τη χρονιά που ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τη μάχη για μία δεύτερη προεδρική θητεία από τον Τζο Μπάιντεν . Το κατάστημα στο Bellville ήταν γεμάτο με αναμνηστικά, προσέφερε μπιφτέκια με...ειρωνικά ονόματα που κατακεραύνωναν τους πολιτικούς εχθρούς του μεγιστάνα και δώρισε μέρος των κερδών σε εράνους υπέρ του Τραμπ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μπίνι άνοιξε νέα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του Χιούστον, αλλά αντιμετώπισε και αγωγές: ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος στο Κέμαχ τον κατηγόρησε ότι δεν πλήρωνε ενοίκιο , του έκανε έξωση και μετονόμασε το εστιατόριο σε Maga Burger .

b2.jpg

Με λίγα λόγια, υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές. Το 2022, ο Μπίνι είπε ότι είχε δεχθεί απειλές για πυρκαγιά κατά του πρώτου του καταστήματος , αλλά και ότι είχε καταφέρει να χτίσει μια πιστή πελατειακή βάση. Η ακρόαση που θα αποφασίσει εάν μπορεί να παραμείνει στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου.

