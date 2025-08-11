Faberge: Πωλήθηκε ο ιστορικός οίκος έναντι $50 εκατ. - Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

Η Gemfields, μια εταιρεία εξόρυξης πολύτιμων λίθων με έδρα την Αφρική, συμφώνησε να πουλήσει τη Fabergé στην SMG Capital, μια αμερικανική επενδυτική εταιρεία που ελέγχεται από τον χρηματοδότη τεχνολογίας Σεργκέι Μοσούνοφ. Η πώληση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Gemfields, η οποία είχε αποκτήσει τον οίκο Fabergé το 2013 για 142 εκατομμύρια δολάρια.

Τέλος εποχής

Ο Σον Γκίλμπερτσον, διευθύνων σύμβουλος της Gemfields, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «το τέλος μιας εποχής», αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Fabergé στην προώθηση των πολύτιμων λίθων που εξορύσσει η εταιρεία.

Gemfields Group has sold Fabergé, its luxury jeweler known for making ornate eggs, for $50 million https://t.co/RcqJDTFtQZ — Bloomberg (@business) August 11, 2025

Η Gemfields, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις και πολιτική αστάθεια στη Μοζαμβίκη, όπου έχει ορυχεία, είχε θέσει τον οίκο προς πώληση από τον Δεκέμβριο. Τα έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των μεταλλευτικών της δραστηριοτήτων στη Μοζαμβίκη και τη Ζάμπια.

Νέα αρχή για τον ιστορικό οίκο

Ο Μοσούνοφ Ρώσος υπήκοος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και επενδυτής σε νεοφυείς επιχειρήσεις, δήλωσε ότι είναι «μεγάλη τιμή» να γίνει ο «θεματοφύλακας» μιας τόσο αναγνωρισμένης μάρκας. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μοναδική κληρονομιά της Fabergé, με τις ρίζες της σε Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση στην παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας.

Η Fabergé, η οποία ιδρύθηκε το 1842, είναι ένας από τους πιο φημισμένους κοσμηματοποιούς στον κόσμο, αλλά έχει δεχθεί πιέσεις τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της ύφεσης στην αγορά ειδών πολυτελείας. Το 2024, τα έσοδά της μειώθηκαν στα 13,4 εκατομμύρια δολάρια, από 15,7 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Η συναρπαστική ιστορία της Fabergé

Η ιστορία της Fabergé είναι συνδεδεμένη με τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια, για την οποία δημιούργησε τα περίτεχνα πασχαλινά αυγά πριν από την επανάσταση του 1917. Ο τσάρος Αλέξανδρος Γ' παρήγγειλε το πρώτο αυτοκρατορικό αυγό το 1885 ως δώρο για τη σύζυγό του. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 50 τέτοια αυγά, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε συλλογές σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της ρωσικής επανάστασης, τα εργαστήρια της Fabergé κατελήφθησαν από τους Μπολσεβίκους και η παραγωγή τους σταμάτησε. Η οικογένεια αναγκάστηκε να διαφύγει στην Ευρώπη. Η μάρκα αναβίωσε με διάφορες μορφές κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, περνώντας από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Elizabeth Arden και της Unilever, μέχρι την επανακυκλοφορία της από την οικογένεια Fabergé το 2009.

Αν και παραμένει κατά βάση διάσημη για τα αυγά της, η Fabergé διαθέτει μια ευρεία γκάμα από συλλεκτικές σειρές, κοσμήματα και ρολόγια. Η πώλησή της σε έναν επενδυτή με τεχνολογικό υπόβαθρο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα, σύγχρονη κατεύθυνση για τον ιστορικό οίκο.