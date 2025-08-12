Μεθυσμένος άστεγος έτρεξε 8χλμ με σαγιονάρες: Το viral βίντεο που του άλλαξε τη ζωή

Στη μικρή πόλη Garrafão do Norte στη Βραζιλία, η ιστορία του Ισαάκ ντος Σάντος Πίνιο έγινε μέσα σε λίγες ώρες ένα από τα πιο viral βίντεο. Ο 31χρονος, άστεγος και υπό την επήρεια αλκοόλ, βρέθηκε στην αφετηρία ενός αγώνα δρόμου με σαγιονάρες, χωρίς καν να έχει δηλώσει συμμετοχή.

