Βραζιλία: Έκρηξη σε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών – Εννέα αγνοούμενοι

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη Βραζιλία την Τρίτη, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως αγνοούνται εννιά άνθρωποι.

Έξι άνδρες και τρεις γυναίκες φέρονται να αγνοούνται μετά το ατύχημα, στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα), στη μητροπολιτική περιοχή του δήμου Κουριτίμπα, της πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά, διευκρίνισε η Λουισάνα Τζιμαράις, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Μέλη σωμάτων ασφαλείας, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν και τους προσφέρθηκαν φροντίδες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο τομέας όπου έγινε η έκρηξη «καταστράφηκε», σημείωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζιμαράις. «Σε ακτίνα σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου, σπίτια υπέστησαν ζημιές, τζάμια έσπασαν, δομές υπέστησαν φθορές».

Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική της πολιτείας Παρανά αφού έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε δείχνουν αχανή χώρο γεμάτο συντρίμμια.

Για τα αίτια της έκρηξης διενεργείται έρευνα, ανέφεραν στελέχη της εταιρίας Enaex Brasil, στην οποία ανήκει η μονάδα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στα θύματα και συγγενείς τους, πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την περιοχή.