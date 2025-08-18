Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα λίγο πριν τις συνομιλίες στον λευκό οίκο

Επιθέσεις σε Χάρκοβο και Σούμι την ώρα που Ζελένσκι ετοιμάζεται για κρίσιμη συνάντηση στην Ουάσιγκτον

Newsbomb

Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα λίγο πριν τις συνομιλίες στον λευκό οίκο

Το drone "Kazhan".

Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρεια Σούμι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τα χτυπήματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Λευκό Οίκο.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ, ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών στην πόλη έφτασε τους έντεκα. Στη Σούμι, ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ γνωστοποίησε ότι δύο άνθρωποι – μια 57χρονη γυναίκα και ένας 43χρονος οδηγός – τραυματίστηκαν από βόμβα και επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Και οι δύο νοσηλεύονται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Διπλωματικές κινήσεις στην Ουάσιγκτον

Ο ουκρανός πρόεδρος θα βρεθεί αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον, συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στόχος είναι η συζήτηση για την πορεία του πολέμου και οι δυνατότητες μιας πολιτικής λύσης.

Οι συνομιλίες γίνονται τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία για κατάπαυση πυρός. Επιστρέφοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ πρότασης για συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, σε μοντέλο εμπνευσμένο από το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία, ωστόσο, δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία, καθώς η Μόσχα θεωρεί κάτι τέτοιο «υπαρξιακή απειλή».

Διαπραγματεύσεις για εδαφικές παραχωρήσεις

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε ότι υπήρξε υπόσχεση για «ορισμένες παραχωρήσεις» σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες, με επίκεντρο το Ντονέτσκ, το οποίο η Μόσχα αντιμετωπίζει ως βασική προτεραιότητα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει κάθε σκέψη για παραχώρηση εδαφών, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη εδαφική της ακεραιότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:54ΚΟΣΜΟΣ

Δυο υποψήφιοι της δεξιάς στον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Βολιβία

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα λίγο πριν τις συνομιλίες στον λευκό οίκο

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στην Κίνα: 9 νεκροί και 3 αγνοούμενοι

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Ναι» στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο – Αλλά αντίστοιχες ζητά και η Μόσχα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Νέα σφαγή από τζιχαντιστές - Τουλάχιστον εννέα νεκροί

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τους ομήρους στη Γάζα

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό σε αίθουσα μπιλιάρδου με επτά νεκρούς

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Handelsblatt: Η Γερμανία μπορεί να διδαχθεί πραγματισμό από την Ελλάδα

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νιγηρία: Αγνοούνται περισσότεροι από 40 άνθρωποι σε ναυάγιο ποταμόπλοιου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός καταγράφηκε να πετά σκουπίδια στην άκρη του δρόμου

23:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Επιχείρηση διάσωσης τραυματία από φαράγγι

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Δευτέρα (18/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

23:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε αλλοδαπό για ναρκωτικά στο λιμάνι του Πειραιά

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός σε τροχαίο 56χρονος πατέρας τριών παιδιών

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 39 αλλοδαπών στην Καλαμάτα - Μεταφέρονται στο λιμάνι της πόλης

23:09LIFESTYLE

Μαρία Παναγοπούλου: Συγκινεί οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα - «Ήξερες να ζεις»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι επόμενες αργίες του 2025 - Το τετραήμερο που θα «χαρίσει» χαμόγελα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι επόμενες αργίες του 2025 - Το τετραήμερο που θα «χαρίσει» χαμόγελα

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπώρου: Η πρώτη πρόβλεψη για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (17/8): Δύο υπερτυχεροί θα μοιραστούν το ποσό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα λίγο πριν τις συνομιλίες στον λευκό οίκο

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Πάει για νέο καβγά ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο; «Το Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατη την παραχώρηση ή την ανταλλαγή εδαφών», είπε - Γόρδιος δεσμός το εδαφικό

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε μέσα από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα - Άθλια μεθόδευση»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Οδηγίες επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου δίνει η κυβέρνηση - Τα 9 βασικά είδη που πρέπει να έχει κάθε νοικοκυριό

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Καθηγητής έκανε σεξ με ανήλικη μαθήτρια 8 φορές σε ένα βράδυ

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός σε τροχαίο 56χρονος πατέρας τριών παιδιών

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο μετά από σύγκρουση με ελάφι - Πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 19χρονος Θανάσης που σκοτώθηκε πηδώντας από το τρόλεϊ

21:13ΚΟΣΜΟΣ

«Χαμερπή ψέματα»: Η Ζαχάροβα απάντησε σκληρά στον Μακρόν περί «συνθηκολόγησης»

19:28LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου: Πλήρωσε διόδια για το όχημα πίσω της και έγινε viral - Βίντεο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή γραμμής; Δήλωση - γρίφος του Ζελένσκι για το εδαφικό και την έναρξη των διαπραγματεύσεων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ