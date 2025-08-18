Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα λίγο πριν τις συνομιλίες στον λευκό οίκο

Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρεια Σούμι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τα χτυπήματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Λευκό Οίκο.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ, ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών στην πόλη έφτασε τους έντεκα. Στη Σούμι, ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ γνωστοποίησε ότι δύο άνθρωποι – μια 57χρονη γυναίκα και ένας 43χρονος οδηγός – τραυματίστηκαν από βόμβα και επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Και οι δύο νοσηλεύονται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Διπλωματικές κινήσεις στην Ουάσιγκτον

Ο ουκρανός πρόεδρος θα βρεθεί αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον, συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στόχος είναι η συζήτηση για την πορεία του πολέμου και οι δυνατότητες μιας πολιτικής λύσης.

Οι συνομιλίες γίνονται τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία για κατάπαυση πυρός. Επιστρέφοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ πρότασης για συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, σε μοντέλο εμπνευσμένο από το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία, ωστόσο, δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία, καθώς η Μόσχα θεωρεί κάτι τέτοιο «υπαρξιακή απειλή».

Διαπραγματεύσεις για εδαφικές παραχωρήσεις

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε ότι υπήρξε υπόσχεση για «ορισμένες παραχωρήσεις» σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες, με επίκεντρο το Ντονέτσκ, το οποίο η Μόσχα αντιμετωπίζει ως βασική προτεραιότητα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει κάθε σκέψη για παραχώρηση εδαφών, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη εδαφική της ακεραιότητα.

Διαβάστε επίσης