Δύο επιβάτες από ξεχωριστές κρουαζιέρες πνίγηκαν την ίδια μέρα στο νησί-θέρετρο των 600 εκ. δολαρίων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Απρόσμενη τραγωδία σημάδεψε το νέο, πολυτελές ιδιωτικό νησί της Carnival Cruise Line, Celebration Key, με δύο επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους σε ξεχωριστά περιστατικά πνιγμού, αλλά την ίδια ημέρα.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα δυστυχήματα σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τα επίσημα εγκαίνια του κολοσσιαίου project της Carnival, που κόστισε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
