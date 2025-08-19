Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη μετά τις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη μετά τις συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν σήμερα, Τρίτη (19/08) σε τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης, έπειτα από τις συνομιλίες που είχαν στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα (18/08) με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου.
Αναμένονται δηλώσεις από τον Αντόνιο Κόστα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των συνομιλιών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37 ∙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
H διπλωματία των κοπλιμέντων δρομολογεί εξελίξεις
14:08 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διήμερη περιοδεία Φάμελλου στις καμένες περιοχές
13:27 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για «βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες
13:16 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο
13:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης
11:29 ∙ LIFESTYLE