Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη μετά τις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν σήμερα, Τρίτη (19/08) σε τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης, έπειτα από τις συνομιλίες που είχαν στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα (18/08) με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναμένονται δηλώσεις από τον Αντόνιο Κόστα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

