Ουκρανία: Συνεχίζει την προέλαση ο ρωσικός στρατός, παρά τις διπλωματικές κινήσεις

Ουκρανοί στρατιώτες της 148ης ταξιαρχίας πυροβολικού εγκαθιστούν ένα ολμοβόλο M777 πριν πυροβολήσουν προς τις ρωσικές θέσεις στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/08) πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούς Πανκίβκα και Σουχετσκέ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και τον οικισμό Νοβογκεοργκιίβκα στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι δύο πρώτοι οικισμοί βρίσκονται κοντά στον τομέα του μετώπου όπου την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός είχε διασπάσει την ουκρανική άμυνα, ανάμεσα στο Ποκρόφσκ και την Κοστιαντινίβκα.

Ουκρανικές ενισχύσεις σταμάτησαν στη συνέχεια και περιόρισαν αυτή την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο οικισμός Νοβογκεοργκιίβκα βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία τα ρωσικά στρατεύματα είχαν διεισδύσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διευρύνοντας το μέτωπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του έπληξαν λιμενική υποδομή που προμηθεύει καύσιμα στις ουκρανικές δυνάμεις, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται το λιμάνι. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα πως η Ρωσία έπληξε σταθμό διανομής αερίου στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.

