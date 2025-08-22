ΗΠΑ: Νεκροί εντοπίστηκαν έξι ισπανόφωνοι άνδρες σε αγρόκτημα στο Κολοράντο

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ατύχημα με αέρια σε αγρόκτημα παραγωγής γάλακτος στο Κολοράντο των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ένας μαθητής γυμνασίου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Πέμπτη (21/08).

Οι ερευνητές εξετάζουν ποια συγκεκριμένα αέρια ενδέχεται να συνέβαλαν στους θανάτους που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Prospect Valley Dairy στο Keenesburg, περίπου 35 μίλια (55 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά του Ντένβερ. Οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν τα πτώματα από έναν μικρό έγκλειστο χώρο εντός του αγροκτήματος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Southeast Weld.

«Ερευνούμε αυτούς τους θανάτους ως πιθανή συνέπεια έκθεσης σε αέρια σε περιορισμένο χώρο», δήλωσε η Jolene Weiner, αναπληρώτρια ιατροδικαστής της κομητείας Weld.

Η ταυτότητα των θυμάτων, όλοι ισπανόφωνοι άνδρες, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, εν αναμονή της ενημέρωσης των οικογενειών τους, δήλωσε η Weiner. Μια τοπική σχολική περιφέρεια ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας μαθητής γυμνασίου.

Η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Weld, Melissa Chesmore, δήλωσε ότι η υπηρεσία της δεν βρήκε τίποτα που να υποδηλώνει ότι διαπράχθηκε έγκλημα.

«Φαίνεται να πρόκειται για ατύχημα», είπε, αρνούμενη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή να αναφέρει πού ακριβώς βρέθηκαν τα πτώματα, παραπέμποντας τις ερωτήσεις στις αρχές που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια στην εργασία.

Τα τρία τέταρτα της έκτασης της κομητείας Weld είναι αφιερωμένα στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων του Κολοράντο και η μεγαλύτερη πηγή βοοειδών, σιτηρών και ζαχαρότευτλων της πολιτείας.

Τα στοιχεία της απογραφής του 2020 δείχνουν ότι το 30% του πληθυσμού της κομητείας ήταν ισπανόφωνοι ή λατινοαμερικανοί, σε σύγκριση με το 22% του συνολικού πληθυσμού της πολιτείας.

