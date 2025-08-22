Νότια Κορέα: Απατεώνας συνελήφθη έπειτα από πέντε χρόνια αναζήτησης επειδή πέταξε... αποτσίγαρο

Η πενταετής καταδίωξη ενός απατεώνα κρυπτονομισμάτων έληξε μετά τη σύλληψή του για ρίψη σκουπιδιών κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η πρόθεσή της ήταν να συλλάβει τον άνδρα μόνο για ρίψη αποτσίγαρου, αλλά υποψιάστηκε κάτι όταν αυτός τους ικέτεψε να τον αφήσουν να φύγει «μόνο για αυτή τη φορά» και προσπάθησε να διαφύγει.

Ο άνδρας αρνήθηκε επίσης να δείξει την ταυτότητά του, προσποιήθηκε ότι απαντούσε σε τηλεφώνημα και πρόσφερε χρήματα στην αστυνομία σε αντάλλαγμα για να τον αφήσουν να φύγει.

Κατά την ανάκριση, η αστυνομία διαπίστωσε ότι καταζητείτο για φερόμενη απάτη ύψους 17,7 δισεκατομμυρίων γουόν (11,2 εκατομμύρια ευρώ) από 1.300 άτομα μέσω απάτης με κρυπτονομίσματα.

Ο 60χρονος άνδρας έχει εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για 10 κατηγορίες που σχετίζονται με την φερόμενη απάτη με κρυπτονομίσματα.

Ο άνδρας έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα εναντίον του.

Η αύξηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα έχει προκαλέσει ανησυχία στις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων έχασαν 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια από κλοπές το 2024, ενώ παράνομοι παράγοντες έλαβαν περίπου 40,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Πέρυσι, η αστυνομία της Νότιας Κορέας συνέλαβε περισσότερα από 200 άτομα για φερόμενη κλοπή 240 εκατομμυρίων δολαρίων, σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα της χώρας.

