Πάπας Λέων ΙΔ’ προς Ζελένσκι: «Προσεύχομαι στον Θεό να σιωπήσουν τα όπλα»

«Με καρδιά πληγωμένη από τη βία που καταστρέφει τη γη σας, στρέφομαι σε εσάς, επικαλούμενος τον Θεό να παρηγορήσει όσους υποφέρουν από τις συνέπειες της σύγκρουσης», να ενισχύσει «τους τραυματίες» και να χαρίσει «αιώνια ανάπαυση στους νεκρούς», ανέφερε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ σε επιστολή προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την επέτειο της ανεξαρτησίας.

Ο Πάπας «ικετεύει τον Παντοδύναμο να συγκινήσει τις καρδιές των ανθρώπων καλής θέλησης και να φιμώσει την κραυγή των όπλων, δίνοντας χώρο στον διάλογο και ανοίγοντας τον δρόμο της ειρήνης για το καλό όλων.

«Εμπιστεύομαι το έθνος σας στην Παναγία, Βασίλισσα της ειρήνης», κατέληξε ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Η επέτειος της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας γιορτάζεται την 24η Αυγούστου. Η χώρα ανακήρυξε την ανεξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση το 1991, μετά την αποδοχή από το ουκρανικό κοινοβούλιο. Η μέρα αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες εθνικές γιορτές της χώρας.

