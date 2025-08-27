Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Νιου Τζέρσεϊ ενεπλάκη ο ηθοποιός Ντίλαν Γουόλς, γνωστός από τη σειρά “Nip/Tuck”, με τις τελευταίες πληροφορίες να αποκαλύπτουν μία απρόσμενη αιτία πίσω από το συμβάν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο 61άχρονος ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, κάτι που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε δύο κολόνες.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε από το TMZ, το οποίο επικαλείται πηγές της τοπικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται, λίγο μετά τη σύγκρουση, ο Γουόλς φαινόταν «πολύ κόκκινος και μπερδεμένος» όταν μιλούσε με τους αστυνομικούς.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν, επίσης, η γυναίκα του, τα παιδιά τους και ένας ακόμη ενήλικος.

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία ανοιχτή ψυγειοτσάντα με άδεια και μισογεμάτα κουτάκια White Claw Hard Seltzer (δημοφιλές αλκοολούχο ανθρακούχο ποτό με γεύσεις φρούτων, εμπεριέχει περίπου 5% αλκοόλ κατ’ όγκο, παρόμοιο με την μπύρα).

Παρά τις ενδείξεις για κατανάλωση αλκοόλ, ο εκπρόσωπος του ηθοποιού διευκρίνισε πως ο Γουόλς είχε πιει ελάχιστα και πως το εγκεφαλικό ήταν η κύρια αιτία του ατυχήματος.

Ο Ντίλαν Γουόλς μετέβη στο νοσοκομείο, όπου συμφώνησε να δώσει δείγμα αίματος. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, τα αποτελέσματα έδειξαν επίπεδο αλκοόλ κάτω από το νόμιμο όριο, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές μέχρι στιγμής. Υπάρχει, επίσης, αναφορά ότι οι συνεπιβάτες ήταν εκείνοι που κατανάλωναν τα White Claw.

Η ερυθρότητα στο πρόσωπό του, που προβλημάτισε τις Αρχές, αποδόθηκε στο ότι είχε περάσει τη μέρα του στην παραλία, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την αστυνομική αναφορά.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, ο Γουόλς και η οικογένειά του είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, ο ηθοποιός αντιμετωπίζει έξι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.