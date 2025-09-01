Sevval Sam: «Μεγάλωσα ακούγοντας Αλεξίου, Πάριο και Νταλάρα» - Τι λέει η Τουρκάλα τραγουδίστρια

Η Σεβάλ Σαμ είναι η γνωστή τραγουδίστρια από την Τουρκία, η οποία ερμήνευσε το προηγούμενο διάστημα, το «Όλα σε θυμίζουν» και έγινε viral. Η Σεβάλ Σαμ τραγουδά σε άπταιστα ελληνικά και καθηλώνει.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στη θάλασσα, στο Αιγαίο, είτε είμαι μόνη μου είτε για κάποια εκπομπή, θέλω πάντα να τραγουδάω στα ελληνικά», λέει η Σεβάλ Σαμ σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

«Όταν είμαι στο πλοίο και πηγαίνω βόλτες στα νησιά, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να τραγουδάω. Άλλωστε, μεγάλωσα ακούγοντας παλιά αυθεντικά ελληνικά τραγούδια, όπως αυτά της Χαρούλας Αλεξίου, του Γιάννη Πάριου, του Νταλάρα. Η μητέρα μου είναι μια από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες στην Τουρκία.

Όταν στην Τουρκία κανείς δεν τραγουδούσε ελληνικά, η μαμά μου τραγουδούσε πολλά τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου», ανέφερε μεταξύ άλλων η γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια.