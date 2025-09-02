Γάζα: Τουλάχιστον 78 νεκροί από ισραηλινές επίθεσεις - 20 εξ αυτών ενώ ζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια

13 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά πέθαναν λόγω υποσιτισμού εντός 24 ωρών

«Θάλασσα» από σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων κοντά στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP
Τουλάχιστον 78 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη (2/9), μεταξύ των οποίων 20 άτομα που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ακόμα 13 θάνατοι σημειώθηκαν από υποσιτισμό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει 42 άτομα που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πηγές του Al Jazeera.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας ενόψει και της χερσαίας επιχείρησης που αναμένεται να πραγματοποιήσει για την κατάληψή της.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ σε ανάρτησή του στο Telegram «η πόλη της Γάζας βρίσκεται υπό πολύ σφοδρό βομβαρδισμό».

13 νεκροί εξαιτίας υποσιτισμού εντός 24 ωρών

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έκανε γνωστό ότι 13 άτομα ανάμεσα στα οποία τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους «λόγω λιμού και υποσιτισμού» τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα στην περιοχή σε 361, μεταξύ των οποίων 130 παιδιά.

Πλήγματα σε «ασφαλείς» περιοχές

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγμα και στην περιοχή αλ Μαουάσι στη νότια Γάζα, η οποία θεωρείται ασφαλής και στην οποία σκοτώθηκαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά που περίμεναν στην ουρά για νερό.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ μάλιστα δημοσίευσε στο Telegram μια φωτογραφία με τις σορούς των πέντε παιδιών, μαζί με μια φωτογραφία του σημείου όπου σκοτώθηκαν.

«Στέκονταν στην ουρά για να γεμίσουν νερό στην περιοχή αλ-Μαουάσι, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως "ασφαλής", όταν οι δυνάμεις κατοχής τους έβαλαν στο στόχαστρο, μετατρέποντας την αναζήτησή τους για ζωή σε μια νέα σφαγή», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει 63.633 Παλαιστινίους και τραυματίσει 160.914 από τις 7 Οκτωβρίου 2023, πρόσθεσε το υπουργείο.

