Σι Τζινπίνγκ: Θέλει να γίνει ο πιο ισχυρός Κινέζος ηγέτης μετά τον Μάο

Ο Σι Τζινπίνγκ ενισχύει τη θέση του στην παγκόσμια σκηνή με μια σειρά από εκδηλώσεις υψηλού προφίλ. O Kινέζος ηγέτης εκμεταλλεύεται το κλίμα κατά του Τραμπ και μετατοπίζει την εσωτερική αφήγηση από τις έντονες ανησυχίες για την πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο

Newsbomb

Σι Τζινπίνγκ: Θέλει να γίνει ο πιο ισχυρός Κινέζος ηγέτης μετά τον Μάο
Chinese President Xi Jinping toasts on a reception following a military parade to commemorate the 80th anniversary of the end of World War II in Beijing, China, Wednesday, Sept. 3, 2025. (Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Pool Sputnik Kremlin
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ οργάνωσε την πρώτη του παρέλαση για να σηματοδοτήσει την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 2015, έβαλε τους δύο προκατόχους του στο πλευρό του σε μια επίδειξη σεβασμού και συνέχειας ηγεσίας. Δέκα χρόνια αργότερα και έχοντας εξαλείψει την εγχώρια αντιπολίτευση καθώς υπηρετεί μια άνευ προηγουμένου τρίτη θητεία στην προεδρία της Κίνας, ο Σι πλαισιώθηκε στην παρέλαση για την 80ή επέτειο από τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Οι ηγέτες του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος κάθισαν μεταξύ των ξένων προσκεκλημένων. Η παρέλαση ακολούθησε την υψηλού προφίλ Σύνοδο Κορυφής του Σι με τον Ινδό πρωθυπουργό Nαρέντρα Μόντι σε μια συνάντηση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) το Σαββατοκύριακο στην Τιαντζίν, και την σπάνια επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στο Θιβέτ τον περασμένο μήνα.

APTOPIX China Parade

Βλαντιμίρ Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί στο Πεκίνο

ΑΡ

Αυτή η επίδειξη διπλωματικής επιρροής, αντοχής και γεωπολιτικής φιλοδοξίας βοήθησε να εκτονωθούν οι ανησυχίες ορισμένων Κινέζων παρατηρητών σχετικά με τη ζωτικότητα του 72χρονου προέδρου, η οποία συνδέεται με σποραδικές απουσίες και - μέχρι στιγμής άγνωστα - σχέδια διαδοχής. Έχει επίσης βοηθήσει στην αποστροφή της εγχώριας προσοχής από την επιβράδυνση της ανάπτυξης, λένε οι ειδικοί.

Η μακροζωία ήταν στο μυαλό των ηγετών καθώς περπατούσαν προς το βήμα στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου -ο Σι και ο Πούτιν ακούστηκαν στο μικρόφωνο να συζητάνε για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Ο εθνικισμός ως αντίβαρο στα οικονομικά δεινά

«Αυτή η εβδομάδα θριαμβευτικής διπλωματίας για τον Σι δείχνει ότι παραμένει πλήρως υπεύθυνος για την πολιτική της ελίτ του Κομμουνιστικού Κόμματος», δήλωσε ο Νιλ Τόμας της Asia Society, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ανίκανος να λάβει την ίδια νομιμοποίηση από την οικονομική ανάπτυξη όπως οι προκάτοχοί του, ο Σι στράφηκε στον εθνικισμό «για να προσπαθήσει να την αντισταθμίσει», είπε ο Τόμας.

«Είναι ένας τρόπος να αποσπάσει την προσοχή από τις οικονομικές προκλήσεις και να κάνει τους πολίτες του περήφανους που είναι Κινέζοι, ακόμα κι αν είναι πιο δύσκολο να το νιώσει κανείς αυτό από τις καθημερινές εμπειρίες της ανεργίας, της πτώσης των τιμών των κατοικιών και των στάσιμων μισθών».

Ο Σι υπογράμμισε την αρχηγική του εικόνα με επιλογές μόδας: ένα γκρι κοστούμι στο στυλ αυτών που φορούσε ο Μάο Τσε Τουνγκ, που ταιριάζει με τα γκρίζα μαλλιά του, σε αντίθεση με τα μαύρα κοστούμια των ομολόγων του και τη δική του μαύρη ενδυμασία μια δεκαετία νωρίτερα.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία, ο πρωθυπουργός Λι Κιάνγκ του οποίου ο ρόλος έχει μειωθεί στο εσωτερικό, ανέλαβε σχετικά μικρές συναντήσεις με ηγέτες της Μαλαισίας και του Ουζμπεκιστάν. Οι υψηλού προφίλ συναντήσεις με τον Kιμ, τον Mόντι, τον Τούρκο πρόεδρο Tαγίπ Ερντογάν και αρκετούς άλλους ανέκυψαν στον Cai Qi, ο οποίος ηγείται της Κεντρικής Γραμματείας του κόμματος, υπεύθυνος για την εκτεταμένη διοίκησή του.

fe5f504b-donald-trump.jpg

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας τόνισε τις συνεργασίες της Κίνας με αναπτυσσόμενες χώρες και τόνισε ότι το Πεκίνο παραμένει δεσμευμένο στην ειρηνική ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία. Πολλές χώρες που έστειλαν τους ηγέτες τους στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα έχουν πληγεί από τους εμπορικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέτος, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, η οποία παραμένει σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, η οποία έχει πληγεί από κυρώσεις λόγω της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία.

Σε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στη σειρά των διπλωματικών συναντήσεων, ο Μόντι και ο Πούτιν πλησίασαν τον Σι για μια συνομιλία κρατώντας τα χέρια τους υπογραμμίζοντας τις προσωπικές εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Μόντι, καθώς και την αποτυχία της Ουάσινγκτον να προσελκύσει την ιστορικά αδέσμευτη Ινδία για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία και την Κίνα. «Τελικά, ένας από τους μεγαλύτερους κινητήριους παράγοντες της επίδειξης αλληλεγγύης του SCO ήταν η πολιτική των ΗΠΑ», δήλωσε ο Έβεν Πέι, διευθυντής της εταιρείας στρατηγικής συμβουλευτικής Trivium China.

Τραμπ: «Συνωμοτείτε εναντίον των ΗΠΑ»

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρέλαση «όμορφη» και «πολύ, πολύ εντυπωσιακή», έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι η Κίνα συνεργαζόταν με τον Πούτιν και τον Κιμ για να «συνωμοτήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Το Κρεμλίνο απάντησε ότι δεν συνωμοτούν και υπονόησε ότι τα σχόλια του Τραμπ ήταν ειρωνικά.

Οι αναλυτές λένε ότι η έντονη δραστηριότητα του Σι υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της Κίνας να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος εταίρος στις αναπτυσσόμενες χώρες στην παγκόσμια σκηνή, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως επενδυτικές ευκαιρίες, ακόμη και μια νέα τράπεζα ανάπτυξης - ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τον SCO, ο οποίος έχει επεκταθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες ώστε να συμπεριλάβει επίσης την Ινδία, το Πακιστάν και το Ιράν.

«Το μήνυμα της Κίνας ως μια πιο αξιόπιστη, σταθερή εναλλακτική λύση στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκει απήχηση σε μεγάλα τμήματα του κόσμου, ιδιαίτερα σε όλη την Ασία, η οποία βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια ολοένα και πιο επιθετική δύναμη στις παγκόσμιες υποθέσεις», δήλωσε ο Eρικ Ολάντερ, από τον ερευνητικό οργανισμό China-Global South Project.

xi jinping

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

«Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και κράτη μεσαίας ισχύος μπορεί να εξακολουθούν να είναι λίγο αμφίθυμες σχετικά με αυτό που προτείνει η Κίνα με τις νέες πρωτοβουλίες διακυβέρνησης και ανάπτυξης, αλλά τουλάχιστον αυτό για το οποίο μιλάει η Κίνα είναι προσανατολισμένο στο μέλλον, κάτι που είναι κρίσιμο για τις οικονομίες με μεγάλους πληθυσμούς νέων που αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης», πρόσθεσε.

Ο Σι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση αυτού του μεγάλου και συχνά διασπασμένου συνασπισμού, καθώς στοχεύει σε μια πιθανή τέταρτη θητεία το 2027 για να εδραιώσει περαιτέρω την κληρονομιά του ως ο πιο ισχυρός Κινέζος ηγέτης μετά τον Μάο. Οι εδραιωμένες θέσεις της Κίνας στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών διαφορών και των βιομηχανικών επιδοτήσεων που έχουν κατακλύσει τις ξένες αγορές με φθηνές εξαγωγές, πιθανότατα θα παραμείνουν σημεία τριβής, λένε οι ειδικοί, ενώ η βαθιά δυσπιστία της Ινδίας προς την Κίνα δεν θα διαλυθεί λόγω μιας σύντομης συνάντησης.«Δεν πρόκειται απαραίτητα για μια συνολική στροφή προς μια διεθνή τάξη με επικεφαλής την Κίνα», δήλωσε ο Τόμας της Asia Society.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνηση ματ Χαρδαλιά με την Παπασπύρου στη Δυτική Αττική

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

09:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το trailer για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι - «Οι Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι βρήκαν άξιο ανταγωνιστή»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Αστεροειδής 2025 OL1 πλησιάζει τη Γη στις 30 Ιουλίου – Τι λέει η NASA για τον κίνδυνο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ: Θέλει να γίνει ο νέος Μάο της Κίνας - Τα στρατιωτικά «σόου», τα ραντεβού με τους ισχυρούς και η... μακροζωία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept C εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» της Ιρίνα Σάικ στον Τζόρτζιο Αρμάνι: «Μου έμαθες κομψότητα και στυλ»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές οι επόμενες ημέρες - Κίνδυνος τα μελτέμια

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: 18χρονος έγινε ένας από τους νεότερους οδηγούς τρένων σε όλη την χώρα - «Πάντα έλεγα ότι όταν μεγαλώσω, θα γίνω μηχανοδηγός»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν» ξένες εγκληματικές ομάδες αν χρειαστεί

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ναι, ρε τρέλα!» για την Εθνική Ελλάδας - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Ακρόπολις: Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα - Ποιες ώρες υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:37LIFESTYLE

«Πάρτι με 70 Γυναίκες»: Η πιπεράτη εκδοχή του χωρισμού του Λαμίν Γιαμάλ και της Νίκι Νικόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνηση με το «Υπάρχω» από τον Χρήστο Μάστορα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: «Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για ό,τι συνέβη» - Aντιδράσεις για τους 16 νεκρούς στο τελεφερίκ Γκλόρια

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ