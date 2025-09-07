Λονδίνο: Σύλληψη 425 διαδηλωτών σε πορεία υπέρ απαγορευμένης φιλο-παλαιστινιακής οργάνωσης

Αστυνομικοί μεταφέρουν έναν διαδηλωτή κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της Παλαιστινιακής Δράσης στο Λονδίνο, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Περισσότεροι από 425 άνθρωποι συνελήφθησαν το Σάββατο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε ένδειξη υποστήριξης στην οργάνωση Palestine Action («Δράση για την Παλαιστίνη»). Η βρετανική αστυνομία είχε προειδοποιήσει από νωρίς ότι θα λάμβανε αυστηρά μέτρα σε περίπτωση δημόσιας εκδήλωσης υποστήριξης προς το κίνημα.

Η οργάνωση και η απαγόρευσή της

Η Palestine Action χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» και τέθηκε εκτός νόμου από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές Ιουλίου. Η απαγόρευση επιβλήθηκε λόγω επαναλαμβανόμενων βανδαλιστικών ενεργειών, οι οποίες είχαν στο στόχαστρο κυρίως εγκαταστάσεις εταιρειών που συνεργάζονται με την αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Οι κατηγορίες κατά των συλληφθέντων

Σύμφωνα με τη Metropolitan Police, στον συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται 25 προσαγωγές για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε παράνομη συγκέντρωση και δημόσια έκφραση υποστήριξης προς την απαγορευμένη οργάνωση.

