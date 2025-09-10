Τουρκικά ΜΜΕ: Η κίνηση της Αιγύπτου που εξοργίζει την Τουρκία - Μιλούν για πρόκληση

Με έκπληξη και δυσαρέσκεια υποδέχθηκαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης την κίνηση της Αιγύπτου να εκκινήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Τρίπολης, στις θαλάσσιες περιοχές που έχει παρανόμως γκριζάρει με το τουρκολυβικό μνημόνιο.

«Με αυτή την κίνηση, η κυβέρνηση της Καΐρου έστειλε το μήνυμα ότι δεν αναγνωρίζει το μνημόνιο» σχολιάζει η τουρκική εφημερίδα Sozcu και μιλά για πρόκληση.

Σημείωνει επίσης πως πρόκειται για μια κίνηση από την Αίγυπτο που θα εξοργίσει την Τουρκία.

Οι έρευνες του πλοίου σεισμικών ερευνών «Ramform Hyperion» διεξάγονται από τις 21 Αυγούστου σε μια θαλάσσια περιοχή την οποία η Τρίπολη διεκδικεί με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Πριν από περίπου τρία χρόνια το Κάιρο είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό με Προεδρικό Διάταγμα (υπ’ αριθμόν 595 στις 11 Δεκεμβρίου 2022), το οποίο όριζε τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη, ωστόσο πλέον τώρα κινείται και στο πεδίο, διεξάγοντας έρευνες σε όλη αυτή την περιοχή.

Κρίσιμης σημασίας είναι ότι η περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες περιλαμβάνουν ένα θαλάσσιο οικόπεδο το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσα τον περασμένο Ιούνιο είχαν παραχωρηθεί από την Τρίπολη στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ).

Επί της ουσίας, πρόκειται για de facto αμφισβήτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου και των επιχειρούμενων τετελεσμένων που έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει στην περιοχή η Άγκυρα και η Τρίπολη.