ΗΠΑ: Χαλαρώνουν τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, του στενότερου συμμάχου της Ρωσίας

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Λευκορωσίας, του στενότερου συμμάχου της Ρωσίας, μόλις έχουν δει σημάδια μιας μάλλον θεματικής αναθέρμανσης.

Επισκεπτόμενος το Μινσκ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζον Κόουλ ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον αίρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην εθνική αεροπορική εταιρεία Belavia, μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μια επίθεση στην οποία η Λευκορωσία συνέβαλε ως οπισθοφυλακή.

«Από τώρα, αίρουμε τις κυρώσεις στην Belavia. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ , σημείωση του συντάκτη) είπε τρεις φορές: "Κάντε το", ώστε να μην χρειαστεί να περάσουμε από όλη τη γραφειοκρατία (...)», δήλωσε ο κ. Κόουλ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον αρχηγό του κράτους, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η αεροπορική εταιρεία Belavia θα παραμείνει υπό αμερικανικές κυρώσεις, αλλά θα λάβει κάποια ελάφρυνση για την εξυπηρέτηση και την αγορά εξαρτημάτων για τον υπάρχοντα στόλο της, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για την χαλάρωση του καθεστώτος δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκε τόσο στη Λευκορωσία όσο και στη Ρωσία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Την ίδια στιγμή, το Μινσκ πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τον ρωσικό στρατό κατά μήκος των συνόρων με την Πολωνία και τη Λιθουανία, ξεκινώντας την Παρασκευή, προκαλώντας ανησυχίες στις πρωτεύουσες των ανατολικών χωρών του ΝΑΤΟ.

«Η άρση των κυρώσεων κατά της Belavia είναι πολύ κακή», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος στη Financial Times. «Αλλά το περιμέναμε».

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ είχαν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για τη χημική βιομηχανία της Λευκορωσίας, έναν βασικό τομέα εξαγωγών για τη χώρα.

Η άρση των κυρώσεων κατά της Belavia, καθώς και της Belaruskali, του παραγωγού ποτάσας και ενός από τους κύριους εξαγωγείς της Λευκορωσίας, ήταν μεταξύ των βασικών απαιτήσεων του Λουκασένκο σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων.

Δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις αμερικανικές κυρώσεις κατά των παραγωγών ποτάσας της Λευκορωσίας, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Τραμπ την απελευθέρωση των υπόλοιπων κρατουμένων, οι περισσότεροι από τους οποίους φυλακίστηκαν μετά από μια βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων κατά της αμφισβητούμενης επανεκλογής του το 2020. «Ας συζητήσουμε αυτό το ζήτημα σε παγκόσμια κλίμακα. Ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια μεγάλη συμφωνία, όπως αρέσει στον Τραμπ», δήλωσε ο Λουκασένκο.