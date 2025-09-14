Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον αντιμετωπίζει κατηγορίες σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο - η θανατική ποινή είναι στο τραπέζι

Newsbomb

Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ 

Facebook
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του FBI, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, ζούσε με τον τρανς σύντροφό του σε διαμέρισμα στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Ο σύντροφός του, γεννημένος άνδρας που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης σε γυναίκα, χαρακτηρίζεται από τις αρχές «εξαιρετικά συνεργάσιμος» και δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν κατηγορίες.

Στελέχη του FBI ανέφεραν ότι η έρευνα στηρίχθηκε σε μηνύματα και επικοινωνίες μεταξύ του Ρόμπινσον και του συντρόφου του, τα οποία βοήθησαν στον εντοπισμό του υπόπτου. Υπολογιστές και άλλα αντικείμενα κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα και στάλθηκαν για περαιτέρω ανάλυση στο αρχηγείο του FBI στο Κουάντικο.

Η δολοφονία και οι συνθήκες

Ο Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, δολοφονήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley University. Δέχθηκε μία μόνο σφαίρα, η οποία ερρίφθη από την ταράτσα κτιρίου σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Ο Κερκ ήταν 31 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Τα πυρομαχικά με συνθήματα

Οι ερευνητές βρήκαν κοντά στον χώρο του εγκλήματος καραμπίνα με φυσίγγια που έφεραν αντιφασιστικά μηνύματα. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε ότι πάνω σε μία χρησιμοποιημένη και τρεις αχρησιμοποίητες κάλυκες υπήρχαν εγχάρακτα συνθήματα, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι το έγκλημα είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο ρόλος της οικογένειας

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Fox News, ο πατέρας του Ρόμπινσον ήταν εκείνος που τον παρέδωσε στις αρχές. Αναγνώρισε τον γιο του σε εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν εντολής του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. Ο Ρόμπινσον, φτάνοντας στο πατρικό του, φέρεται να δήλωσε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Πριν τον παραδώσει, ο πατέρας του συμβουλεύτηκε έναν πάστορα που γνώριζε η οικογένεια.

Η στάση του FBI

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών δηλώνει πως εξετάζει «κάθε σύνδεση, κάθε ομάδα, κάθε στοιχείο» και ότι οποιοσδήποτε εμπλέκεται θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, όπου κι αν βρίσκεται. Το αν ο σύντροφος του Ρόμπινσον θα κατηγορηθεί, παραμένει ανοιχτό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε 3 δήμους της Αττικής σήμερα (14/9) - Οι περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φτάνει το νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας - Πόσα χρήματα θα πάρουν τα στελέχη

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Η πυροσβεστική κατέσβεσε φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίσθηκαν κάτοικοι της πολυκατοικίας

07:10LIFESTYLE

Ανησυχία για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, εμφανίστηκε με γύψο – Δείτε εικόνα

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρη τραγωδία στο Μεξικό: 15 νεκροί σε σύγκρουση αυτοκινήτου, τρέιλερ και ταξί

07:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Εθνική σηκώνει κεφάλι για το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

07:00LIFESTYLE

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Eπαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών: O μισθός δεν φτάνει για να βγει ούτε ο μισός μήνας

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσβάσταχτο για την ελληνική οικογένεια το κόστος για τα σχολικά είδη - Αυξήσεις έως 55%

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Είμαι έτοιμος, ζητώ την εμπιστοσύνη σας, μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, με πολλούς αναπληρωτές να παίρνουν άδεια μόλις διορίζονται

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ – Τι προβλέπεται για τις παραβάσεις και τα τσουχτερά πρόστιμα – Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το σχέδιο για να πέσουν πάνω από 25.000 κατοικίες στην αγορά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

07:00LIFESTYLE

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ – Τι προβλέπεται για τις παραβάσεις και τα τσουχτερά πρόστιμα – Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το σχέδιο για να πέσουν πάνω από 25.000 κατοικίες στην αγορά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλα

07:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Εθνική σηκώνει κεφάλι για το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ