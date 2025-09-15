Μυτιλήνη: Χειροπέδες σε 30χρονο για επίθεση σε αστυνομικούς

Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη την Κυριακή (14/09) στη Μυτιλήνη, για τα αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, της πρόκλησης φθορών σε αστυνομικό κατάστημα, της βίας κατά υπαλλήλων, της απείθειας, της εξύβρισης, της απειλής, καθώς και της πρόκλησης σωματικής βλάβη.

Σε δελτίο τύπου της αστυνομίας αναφέρεται ότι «ο 30χρονος συλληφθείς, μετέβηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες σε αστυνομικό κατάστημα στη Μυτιλήνη και με ενέργειές του διατάραξε την ομαλή λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας, ενώ προκάλεσε και φθορές σε χώρο γραφείου. Κατά την παραμονή του στο αστυνομικό κατάστημα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών που κλήθηκαν να χειριστούν το περιστατικό, τους εξύβρισε, τους απείλησε, αποπειράθηκε να χτυπήσει με καρέκλα έναν εξ’ αυτών, ενώ ακολούθως χτύπησε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Κατά την ερευνητική διαδικασία προέκυψε ότι, είχε προηγηθεί η εμπλοκή του 30χρονου σε έκνομες ενέργειες, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη, όπου εξύβριζε διερχόμενους πολίτες και προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα. Αυτοτελής ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε μετά από σχετική καταγγελία και σε βάρος εμπλεκομένων στην υπόθεση αστυνομικών, για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης».

Μήνυση για αστυνομική βία κατέθεσε ο 30χρονος

Διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα δίνει η πλευρά του 30χρονου που κατέθεσε μήνυση για αστυνομική βία στους δύο αστυνομικούς, καθώς όπως υποστηρίζει μετά τη σύλληψη του 30χρονου για επεισόδιο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι αστυνομικοί τον χτύπησαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν στα κρατητήρια όντας σε άσχημη κατάσταση. Λίγες ώρες αργότερα οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο δικαστήριο, όπου και λιποθύμησε και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο έχοντας μώλωπες και σπασμένο χέρι. Ο 30χρονος που εξετάσθηκε και από ιατροδικαστή, αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί την Τετάρτη.

Το προανακριτικό έργο για τις υποθέσεις αυτές διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης, ενώ βιντεοληπτικό υλικό με τα περιστατικά θα συνυποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

