Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής των Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, μετά από 47 χρόνια

«Τα Ben & Jerry's έχουν φιμωθεί, έχουν παραγκωνιστεί από φόβο μήπως ενοχλήσει τους εξουσιαστές», είπε σε ανακοίνωσή του ο Jerry Greenfield

Newsbomb

Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής των Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, μετά από 47 χρόνια

Ο Ben Cohen και ο Jerry Greenfield, στο κέντρο, ιδρυτές της Ben & Jerry, σερβίρουν παγωτό στους κατοίκους της Ουάσιγκτον στις 12 Ιουλίου 2006

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παραιτήθηκε ο Jerry Greenfield, ο ένας εκ των δύο ιδρυτών της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry’s, αφού δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της εταιρείας χάθηκε και ότι ο κοινωνικός ακτιβισμός της «φιμώθηκε» υπό τον έλεγχο της μητρικής εταιρείας Unilever.

Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε από τον συνιδρυτή της εταιρείας, Ben Cohen, στα social media νωρίς την Τετάρτη, έρχεται μετά από χρόνια αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της Unilever -η οποία εξαγόρασε την εταιρεία παγωτών το 2000- και των ιδρυτών των Ben & Jerry's, οι οποίοι από καιρό εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για κοινωνικά ζητήματα. Η σχέση τους επιδεινώθηκε σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Στην ανακοίνωση, ο κ. Greenfield δήλωσε ότι δεν μπορούσε πλέον «με καλή συνείδηση» να παραμείνει στην εταιρεία που βοήθησε να ιδρύσει το 1978, προσθέτοντας ότι η «ανεξαρτησία να επιδιώκουμε τις αξίες μας», που είχε εγγυηθεί η Ben & Jerry’s όταν συγχωνεύθηκε με την Unilever το 2000, χάθηκε. «Τα Ben & Jerry's έχουν φιμωθεί, έχουν παραγκωνιστεί από φόβο μήπως ενοχλήσει τους εξουσιαστές», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς, η Unilever συμφώνησε να επιτρέψει στα Ben & Jerry's να διατηρεί ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο για την εποπτεία της μάρκας, επιτρέποντας στην εταιρεία παγωτών να θέτει «φραγμούς» στον κοινωνικό ακτιβισμό της και δίνοντας στους ιδρυτές της τον συνεχή έλεγχο της εταιρείας.

Για πάνω από 20 χρόνια, η εταιρεία εξέφραζε ελεύθερα την άποψή της για θέματα που την ενδιέφεραν, έγραψε ο κ. Greenfield. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είναι βαθιά απογοητευτικό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η ανεξαρτησία, η ίδια η βάση της πώλησής μας στην Unilever, έχει χαθεί».

Η Unilever βρίσκεται στη διαδικασία απόσχισης της μονάδας παγωτού της, η οποία περιλαμβάνει τα Ben & Jerry’s, σε μια νέα εταιρεία, την Magnum Ice Cream Company. Η νέα εταιρεία εξέδωσε δήλωση την Τετάρτη, ευχαριστώντας τον κ. Greenfield για «τις υπηρεσίες και την υποστήριξή του επί πολλές δεκαετίες».

«Διαφωνούμε με την άποψή του και έχουμε επιδιώξει να κάνουμε μια εποικοδομητική συζήτηση και με τους δύο συνιδρυτές σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ισχυρής θέσης των Ben & Jerry's στον κόσμο, η οποία βασίζεται σε αξίες», αναφέρεται στη δήλωση.

Η εταιρεία τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην «μοναδική τριπλή αποστολή των Ben & Jerry's — προϊόν, οικονομία και κοινωνία — και συνεχίζει να εστιάζει στην προώθηση της κληρονομιάς της ειρήνης, της αγάπης και του παγωτού αυτής της εμβληματικής και πολύ αγαπητής μάρκας».

Φέτος, τα Ben & Jerry's κατηγόρησαν την Unilever ότι απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της επειδή επέτρεψε στον κατασκευαστή παγωτών να εκφράσει την άποψή του για πολιτικά ζητήματα. Η Unilever δήλωσε ότι είχε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να συνεργαστεί με το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο των Ben & Jerry's, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Πέρυσι, τα Ben & Jerry's μήνυσαν την Unilever, κατηγορώντας την ότι προσπάθησε να διαλύσει το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο και να το εμποδίσει να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Γάζα. Η Unilever απέρριψε τις κατηγορίες.

«Είμαστε Εβραίοι αλλά απορρίπτουμε την αντίληψη ότι είναι αντισημιτικό να αμφισβητείς τις πολιτικές του Ισραήλ»

Ο Ben Cohen και ο Jerry Greenfield, οι δύο ιδρυτές της εταιρείας παγωτών, έχουν εκφράσει επί μακρόν την άποψή τους για πολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής τους για το Ισραήλ.

Περιγράφουν τους εαυτούς τους ως «περήφανους Εβραίους» και υποστηρικτές του κράτους του Ισραήλ, αλλά έχουν επίσης ασκήσει έντονη κριτική στις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το 2021, συνυπογράφουν άρθρο στους New York Times που υποστηρίζει την απόφαση της εταιρείας παγωτών, την οποία τότε δεν διοικούσαν πλέον, να σταματήσει τις πωλήσεις των προϊόντων της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Το ότι υποστηρίζουμε την απόφαση της εταιρείας δεν αποτελεί αντίφαση ούτε αντισημιτισμό», έγραψαν. «Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι η πράξη αυτή μπορεί και πρέπει να θεωρηθεί ότι προάγει τις έννοιες της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικές αρχές του Ιουδαϊσμού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

15:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά στο Newsbomb ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού στη Γλυφάδα

15:09ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική NAVTEX για 23 δήθεν «αποστρατιωτικοποιημένα» νησιά, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Ρόδος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

14:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» - Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη

14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE - Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: 59χρονος δέχθηκε κλωτσιά στο στήθος από 50χρονο και κατέρρευσε

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι αστυνομικοί για το έλλειμμα άνω των 700.000 που αποκαλύφθηκε το 2022

14:32ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η NN Hellas στηρίζει την οικογένεια με νέο επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσα από τα Ομαδικά της Προγράμματα Ασφάλισης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Από τον Ιπποκράτη στoν Σαίξπηρ: Η εμμονή με τους 4 τύπους προσωπικότητας έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Δίκτυο εθελοντών τιμήθηκε με βραβείο Rafto για τα ανθρώπινα δικαιώματα

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

14:14ΥΓΕΙΑ

Πώς λειτουργεί η μέθοδος του 90λεπτου κύκλου ύπνου - Οι ειδικοί εξηγούν

14:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 8.000 έλεγχοι από Ιούνιο έως Αύγουστο στον τουριστικό τομέα

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 25χρονος που απειλούσε ανήλικες με υλικό πορνογραφικού χαρακτήρα

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής των Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, μετά από 47 χρόνια - «Η εταιρεία έχει φιμωθεί»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα για το Air Force One εν πτήσει για Βρετανία - Ηχητικό ντοκουμέντο, οι εκκλήσεις του ελεγκτή

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καματερό – Επιχείρησαν και εναέρια μέσα

13:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στις φλόγες η Γάζα: 150 «στόχους» χτύπησε το Ισραήλ - «Γιατί σκοτώνετε παιδιά που κοιμούνται;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE - Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα για το Air Force One εν πτήσει για Βρετανία - Ηχητικό ντοκουμέντο, οι εκκλήσεις του ελεγκτή

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

14:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» - Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ