Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής των Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, μετά από 47 χρόνια

Ο Ben Cohen και ο Jerry Greenfield, στο κέντρο, ιδρυτές της Ben & Jerry, σερβίρουν παγωτό στους κατοίκους της Ουάσιγκτον στις 12 Ιουλίου 2006

Παραιτήθηκε ο Jerry Greenfield, ο ένας εκ των δύο ιδρυτών της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry’s, αφού δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της εταιρείας χάθηκε και ότι ο κοινωνικός ακτιβισμός της «φιμώθηκε» υπό τον έλεγχο της μητρικής εταιρείας Unilever.

Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε από τον συνιδρυτή της εταιρείας, Ben Cohen, στα social media νωρίς την Τετάρτη, έρχεται μετά από χρόνια αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της Unilever -η οποία εξαγόρασε την εταιρεία παγωτών το 2000- και των ιδρυτών των Ben & Jerry's, οι οποίοι από καιρό εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για κοινωνικά ζητήματα. Η σχέση τους επιδεινώθηκε σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Στην ανακοίνωση, ο κ. Greenfield δήλωσε ότι δεν μπορούσε πλέον «με καλή συνείδηση» να παραμείνει στην εταιρεία που βοήθησε να ιδρύσει το 1978, προσθέτοντας ότι η «ανεξαρτησία να επιδιώκουμε τις αξίες μας», που είχε εγγυηθεί η Ben & Jerry’s όταν συγχωνεύθηκε με την Unilever το 2000, χάθηκε. «Τα Ben & Jerry's έχουν φιμωθεί, έχουν παραγκωνιστεί από φόβο μήπως ενοχλήσει τους εξουσιαστές», πρόσθεσε.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς, η Unilever συμφώνησε να επιτρέψει στα Ben & Jerry's να διατηρεί ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο για την εποπτεία της μάρκας, επιτρέποντας στην εταιρεία παγωτών να θέτει «φραγμούς» στον κοινωνικό ακτιβισμό της και δίνοντας στους ιδρυτές της τον συνεχή έλεγχο της εταιρείας.

Για πάνω από 20 χρόνια, η εταιρεία εξέφραζε ελεύθερα την άποψή της για θέματα που την ενδιέφεραν, έγραψε ο κ. Greenfield. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είναι βαθιά απογοητευτικό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η ανεξαρτησία, η ίδια η βάση της πώλησής μας στην Unilever, έχει χαθεί».

Η Unilever βρίσκεται στη διαδικασία απόσχισης της μονάδας παγωτού της, η οποία περιλαμβάνει τα Ben & Jerry’s, σε μια νέα εταιρεία, την Magnum Ice Cream Company. Η νέα εταιρεία εξέδωσε δήλωση την Τετάρτη, ευχαριστώντας τον κ. Greenfield για «τις υπηρεσίες και την υποστήριξή του επί πολλές δεκαετίες».

«Διαφωνούμε με την άποψή του και έχουμε επιδιώξει να κάνουμε μια εποικοδομητική συζήτηση και με τους δύο συνιδρυτές σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ισχυρής θέσης των Ben & Jerry's στον κόσμο, η οποία βασίζεται σε αξίες», αναφέρεται στη δήλωση.

Η εταιρεία τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην «μοναδική τριπλή αποστολή των Ben & Jerry's — προϊόν, οικονομία και κοινωνία — και συνεχίζει να εστιάζει στην προώθηση της κληρονομιάς της ειρήνης, της αγάπης και του παγωτού αυτής της εμβληματικής και πολύ αγαπητής μάρκας».

Φέτος, τα Ben & Jerry's κατηγόρησαν την Unilever ότι απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της επειδή επέτρεψε στον κατασκευαστή παγωτών να εκφράσει την άποψή του για πολιτικά ζητήματα. Η Unilever δήλωσε ότι είχε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να συνεργαστεί με το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο των Ben & Jerry's, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Πέρυσι, τα Ben & Jerry's μήνυσαν την Unilever, κατηγορώντας την ότι προσπάθησε να διαλύσει το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο και να το εμποδίσει να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Γάζα. Η Unilever απέρριψε τις κατηγορίες.

«Είμαστε Εβραίοι αλλά απορρίπτουμε την αντίληψη ότι είναι αντισημιτικό να αμφισβητείς τις πολιτικές του Ισραήλ»

Ο Ben Cohen και ο Jerry Greenfield, οι δύο ιδρυτές της εταιρείας παγωτών, έχουν εκφράσει επί μακρόν την άποψή τους για πολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής τους για το Ισραήλ.

Περιγράφουν τους εαυτούς τους ως «περήφανους Εβραίους» και υποστηρικτές του κράτους του Ισραήλ, αλλά έχουν επίσης ασκήσει έντονη κριτική στις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το 2021, συνυπογράφουν άρθρο στους New York Times που υποστηρίζει την απόφαση της εταιρείας παγωτών, την οποία τότε δεν διοικούσαν πλέον, να σταματήσει τις πωλήσεις των προϊόντων της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Το ότι υποστηρίζουμε την απόφαση της εταιρείας δεν αποτελεί αντίφαση ούτε αντισημιτισμό», έγραψαν. «Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι η πράξη αυτή μπορεί και πρέπει να θεωρηθεί ότι προάγει τις έννοιες της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικές αρχές του Ιουδαϊσμού».

Διαβάστε επίσης