Λος Άντζελες: Σε 15χρονη ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla γνωστού ράπερ

Ο D4vd βρίσκεται σε περιοδεία και συνεχίζει τις εμφανίσεις του και οι πηγές της αστυνομίας λένε ότι συνεργάζεται.

Λος Άντζελες: Σε 15χρονη ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla γνωστού ράπερ

Σε μια 15χρονη ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla γνωστού ραπερ

Σε μια 15χρονη φαίνεται ότι ανήκει το πτώμα που βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Tesla του γνωστού ράπερ D4vd. Η νεαρή κοπέλα αναγνωρίσθηκε ως Celeste Rivas και ήταν στις λίστες των αγνοουμένων από τον Απρίλιο του 2024, όταν και εξαφανίστηκε από την περιοχή Lake Elsinοre της Καλιφόρνια.

Το αμερικάνικο μέσο TMZ επικοινώνησε με τη μητέρα της Celeste, η οποία δήλωσε ότι πιστεύει πως το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla μπορεί να είναι η κόρη της. Είπε ότι η περιγραφή της αστυνομίας - η οποία περιελάμβανε ένα τατουάζ στο δάχτυλό της με τα γράμματα "Shhh...", ταίριαζε με την κόρη της.

Οι αστυνομικοί όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ εργάζονταν εντατικά για να ταυτοποιήσουν την ταυτότητα του θύματος από τότε που τα μέλη του σώματος βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα μέσα στο Tesla σε χώρο κατασχέσεων στο Χόλιγουντ, όπου ρυμουλκήθηκε αφού βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στους λόφους του Χόλιγουντ.

Το αυτοκίνητο έχει πινακίδες κυκλοφορίας από το Τέξας και είναι καταχωρημένο στο όνομα D4vd. Ποτέ δεν είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Ο D4vd βρίσκεται σε περιοδεία και συνεχίζει τις εμφανίσεις του και οι πηγές της αστυνομίας λένε ότι συνεργάζεται.

Η μητέρα του κοριτσιού μιλώντας στο TMZ επιβεβαίωσε ακόμη ότι η κόρη της είχε έναν φίλο ο οποίος ονομαζόταν David. Επιπρόσθετα το μέσο σημειώνει ότι ο ράπερ είχε και το ίδιο τατουάζ με την 15χρονη. Το τατουάζ βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι μοναδικό. Η Ριάννα το έκανε δημοφιλές όταν έκανε το τατουάζ στο δεξί της δείκτη το 2008. Η Λίντσει Λόχαν, η Λίλυ Άλεν και άλλες διασημότητες έχουν το ίδιο τατουάζ.

