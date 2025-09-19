Τραμπ: Τα τηλεοπτικά κανάλια είναι κατά 97% εναντίον μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα που είναι «εναντίον» του θα έπρεπε «ίσως» να χάσουν τις άδειές τους, μετά την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ από το ΑΒC. Το δίκτυο, ιδιοκτησίας της Disney, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι αποσύρει το σόου του κωμικού από τον αέρα «επ' αόριστον» εν μέσω αντιδράσεων για τα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, ο Κίμελ φάνηκε να υπονοεί ότι ο ύποπτος ήταν Ρεπουμπλικάνος Maga, αν και οι αρχές στη Γιούτα είχαν δηλώσει ότι ο φερόμενος ως ένοπλος «είχε εμποτιστεί με αριστερή ιδεολογία».

Το ABC απέσυρε το «Jimmy Kimmel Live!», αφού η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) απείλησε με μέτρα για τα σχόλιά του. Ο Τραμπ μίλησε για το θέμα σε δημοσιογράφους την Πέμπτη στο Air Force One, ενώ επέστρεφε από μια κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Έχω διαβάσει κάπου ότι τα δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, πάλι, 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα και μάλιστα εύκολα, και τις επτά αμφίρροπες πολιτείες [στις περσινές εκλογές]», είπε ο πρόεδρος. «Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα, ο Τύπος. Θέλω να πω, παίρνουν άδεια. Θα έλεγα ότι ίσως η άδειά τους θα έπρεπε να αφαιρεθεί».

O Tζίμι Κίμελ AP

Στον μονόλογό του τη Δευτέρα, ο 57χρονος Κίμελ είπε ότι η «συμμορία των Maga» «προσπαθούσε απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς» και προσπαθούσε να «κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό». Παρομοίασε επίσης την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του 31χρονου πολιτικού του συνεργάτη με «ένα τετράχρονο παιδί που θρηνεί ένα χρυσόψαρο».

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Κίμελ είχε επίσης καταδικάσει την επίθεση και είχε στείλει «αγάπη» στην οικογένεια Κερκ. Μιλώντας στο Fox την Πέμπτη, ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, δήλωσε ότι η αποβολή του Κίμελ δεν ήταν «το τελευταίο παπούτσι που θα έπεφτε». «Θα συνεχίσουμε να θεωρούμε αυτούς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς υπόλογους απέναντι στο δημόσιο συμφέρον», είπε. «Και αν στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς δεν αρέσει αυτή η απλή λύση, μπορούν να παραδώσουν την άδειά τους στην FCC».

Η FCC έχει ρυθμιστική εξουσία επί των μεγάλων δικτύων, όπως το ABC, και των ανεξάρτητων θυγατρικών τους. Ωστόσο, ο οργανισμός έχει περιορισμένη εξουσία επί των καλωδιακών καναλιών, όπως το Fox ή το MSNBC, και καμία εξουσία επί των podcast ή των περισσότερων περιεχομένων συνεχούς ροής. Οι νομικοί λένε ότι η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προστατεύει την ελευθερία του λόγου, θα εμπόδιζε την FCC να ανακαλεί νόμιμα άδειες βάσει πολιτικής διαφωνίας.

Φίλοι και γνωστοί αποτίουν φόρο τιμής στον Τσάρλι Κιρκ μετά τον θάνατο του από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε κολέγιο της Γιούτα, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Φοίνιξ. AP

Ο Τζο Στραζούλο, σεναριογράφος που εργάστηκε στο Jimmy Kimmel Live! από το 2015 έως το 2021, δήλωσε στο BBC ότι υπήρχε μια ατμόσφαιρα φόβου στην αίθουσα των σεναριογράφων. «Είναι σπαρακτικό να βλέπεις την απειλή να μείνουν άνεργοι», είπε. «Έχω επικοινωνήσει μαζί του και κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει ακόμα και προσπαθούν να λύσουν τα πράγματα στο παρασκήνιο».

Ο Κερκ, ένας διακεκριμένος συντηρητικός ακτιβιστής και πατέρας δύο παιδιών δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ στις 10 Σεπτεμβρίου. Η χήρα του, Έρικα διορίστηκε χθες ως η νέα επικεφαλής του οργανισμού που συνίδρυσε ο σύζυγός της, Turning Point USA.

Εν τω μεταξύ συγγραφείς, ηθοποιοί, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι εξέχοντες Δημοκρατικοί καταδίκασαν την αναστολή του Κίμελ. Ο Ομπάμα δήλωσε ότι το περιστατικό αντιπροσωπεύει ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο «cancel culture»(κουλτούρα ακύρωσης)

«Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα ακύρωσης, η σημερινή κυβέρνηση την έχει οδηγήσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα κατά των εταιρειών μέσων ενημέρωσης, εκτός εάν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν», δημοσίευσε στο X. Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ είπε ότι «δεν είναι σωστό», ενώ η πρωταγωνίστρια του Hacks, Τζιν Σμαρτ, δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένη με την ακύρωση». «Αυτό που είπε ο Τζίμι ήταν ελευθερία λόγου, όχι ρητορική μίσους», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης