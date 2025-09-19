Ο φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Γένοβα κατά της χούντας: «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα»
55 χρόνια από την αυτοκτονία του Έλληνα φοιτητή που αυτοπυρπολήθηκε στην κεντρική πλατεία της Γένοβα για να διαμαρτυρηθεί κατά της χούντας και της δικτατορίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Κώστας Γεωργάκης ήταν Έλληνας φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δικτατορία στην Ελλάδα.
Ήταν 19 Σεπτεμβρίου 1970, ώρα 3 τα ξημερώματα, όταν έξω από την κεντρική πλατεία Ματεότι της Γένοβα, μπροστά από τα σκαλοπάτια του Μεγάρου των Δόγηδων, ο 22χρονος Έλληνας φοιτητής τυλιγμένος στις φλόγες φώναζε ηρωικά: «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα. Κάτω η δικτατορία. Το έκανα για την Ελλάδα μου».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Sword of Wisdom: Μια μαγευτική πνευματική εμπειρία για πρώτη φορά στην Αθήνα
11:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σύμπλεγμα φυτειών με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο εντόπισε η ΕΛΑΣ
11:34 ∙ LIFESTYLE
Αποχωρεί από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ