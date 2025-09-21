Ατύχημα για τον Χένρι Καβίλ – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

Ο ηθοποιός Χένρι Καβίλ «σπάει» τη σιωπή του μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να τραυματίζεται, καθώς προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στην επερχόμενη ταινία του Highlander.

Ο Καβίλ, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής, είχε έναν σοβαρό τραυματισμό καθώς προετοιμαζόταν για τον ρόλο. Αυτό το ατύχημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε να καθυστερήσει την έναρξη των γυρισμάτων έως το 2026.

Μέχρι πρότινος δεν είχε γίνει γνωστή κάποια άλλη πληροφορία, αλλά φαίνεται ότι ο ηθοποιός τραυματίστηκε στο πόδι του.

Το Σάββατο (20/09), δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου στη μία τον βλέπουμε με νάρθηκα. Οι φωτογραφίες συνοδεύονταν και από το ποίημα Invictus του Γουίλιαμ Χένλεϊ, γραμμένο το 1875 και δημοσιευμένο το 1888.

Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα αγγλικά ποιήματα που αναφέρονται την αντοχή και την αποφασιστικότητα μπροστά στις δυσκολίες.