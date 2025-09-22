Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies μετά το… μπάχαλο στο διαδίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταργήσει τον κανονισμό που υποχρεώνει τις ιστοσελίδες να εμφανίζουν ειδοποιήσεις για τη συλλογή cookies και εν μέρει να περιορίσει τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων καταναλωτών, όπως σημειώνει και το Politico.

Τα cookies είναι ένα θεμέλιο του διαδικτύου που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να συλλέγουν πληροφορίες για τους επισκέπτες: Από το αν έχουν συνδεθεί με κωδικό πρόσβασης, έως τα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν κι ως εκ τούτου, τα διαφημιστικά μηνύματα που ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν.

Το περιοδικό χαρακτηρίζει τον κανονισμό ως «έναν από τους πλέον ενοχλητικούς νόμους της: Έναν τεχνολογικό κανόνα του 2009 που γέμισε τον διαδικτυακό κόσμο με αναδυόμενα παράθυρα που ζητούσαν συγκατάθεση για τα cookies» και υποστηρίζει, παράλληλα, ότι «είναι το είδος της απλοποίησης που μπορούν να υποστηρίξουν οι απλοί Ευρωπαίοι».

Το 2009, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες αναθεώρησαν έναν νόμο που ονομάζεται «Οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα», ο οποίος απαιτεί από τους ιστότοπους να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των χρηστών πριν φορτώσουν cookies στις συσκευές τους, εκτός εάν αυτά είναι «απολύτως απαραίτητα» για την παροχή μίας υπηρεσίας.

«Μεταφερόμαστε στο 2025 και το διαδίκτυο είναι γεμάτο από μπάνερ συγκατάθεσης που οι χρήστες έχουν μάθει από καιρό να κλείνουν αυτόματα, χωρίς να το σκέφτονται», σχολιάζει το Politico.

«Η υπερβολική συναίνεση ουσιαστικά καταστρέφει. Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να δίνουν συναίνεση για τα πάντα, οπότε μπορεί να σταματήσουν να διαβάζουν τα πάντα με τόση λεπτομέρεια και αν η συναίνεση είναι η προεπιλογή για τα πάντα, δεν γίνεται πλέον αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο από τους χρήστες», τόνισε ο Πίτερ Κράντοκ, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα δεδομένων στην Keller and Heckman.

Απλοποίηση: Η πρόταση της Δανίας

Η τεχνολογία των cookies αποτελεί πλέον το επίκεντρο των σχεδίων της εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση της τεχνολογικής ρύθμισης. Οι αξιωματούχοι θέλουν να παρουσιάσουν ένα «ομοσπονδιακό» κείμενο τον Δεκέμβριο, καταργώντας τις επαχθείς απαιτήσεις για τις ψηφιακές εταιρείες. Τη Δευτέρα (22/09), πραγματοποίησε συνάντηση με την τεχνολογική βιομηχανία για να συζητήσει τη διαχείριση των cookies και των μπάνερ συγκατάθεσης.

Σύμφωνα με το Politico, η Επιτροπή εξετάζει πώς να τροποποιήσει τους κανόνες ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες εξαιρέσεις ή να διασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις προτιμήσεις τους για τα cookies μία φορά (για παράδειγμα, στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης) αντί για κάθε φορά που επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Οι χώρες – μέλη έχουν προτείνει παρόμοιες ιδέες. Η Δανία (που προεδρεύει επί του παρόντος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) πρότεινε τον Μάιο να καταργηθούν τα μπάνερ συγκατάθεσης για τα cookies που συλλέγουν δεδομένα «αναφορικά με τεχνικά απαραίτητες λειτουργίες» ή «απλές στατιστικές».

Ανέφεραν ότι αυτά τα είδη cookies είναι «αβλαβή», σε αντίθεση με αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ, διαφήμισης ή κοινής χρήσης δεδομένων με τρίτους.

Εντωμεταξύ, ο κλάδος πρότεινε να ενσωματωθούν οι κανόνες για τα cookies στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα έχει αυστηρές απαιτήσεις συγκατάθεσης, ενώ ο Γενικός Κανονισμός υιοθετεί μία «προσέγγιση βάσει κινδύνου», επιτρέποντας στις εταιρείες να προσαρμόζουν τα μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επεξεργασία δεδομένων.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η αρχική κίνηση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των κανόνων σχετικά με τα cookies θέτει τις Βρυξέλλες σε μία σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της βιομηχανίας και της κοινότητας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έως τους τελευταίους νόμους για την τεχνολογία, οι λομπίστες των Βρυξελλών έχουν συζητήσει έντονα τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, αφήνοντας… μισοτελειωμένους τις προηγούμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης του νόμου για τα cookies.

Ορισμένες από αυτές τις ιδέες για την απλοποίηση των μπάνερ συγκατάθεσης συμπεριλήφθηκαν σε μία πρόταση για κανονισμό περί ηλεκτρονικού απορρήτου που παρουσιάστηκε το 2017.

Ωστόσο, η πρόταση αποσύρθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, καθώς τα θεσμικά όργανα δυσκολεύονταν να φτάσουν σε συμβιβασμό σχετικά με τη δυσκίνητη πρόταση που κάλυπτε τα πάντα, από τη διαδικτυακή διαφήμιση έως την εθνική ασφάλεια.

Η συζήτηση ανάμεσα στους υπέρμαχους της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη χρήση cookies για στοχευμένη διαφήμιση και όσους υποστηρίζουν την κατάργηση αυτών των περιορισμών για λόγους απλοποίησης, έχει ενταθεί και θα έχει συνέχεια.

Η διαμάχη αναμένεται να «αναζωπυρωθεί» το επόμενο έτος, όταν η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα νομοθετικό κείμενο με θέμα τη διαφήμιση, το οποίο θα ονομάζεται «Νόμος για την ψηφιακή δικαιοσύνη».

Η εκτελεστική εξουσία έχει αναφέρει ότι ο κανονισμός θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων από υποκινούμενο σχεδιασμό ή αθέμιτη εξατομίκευση.