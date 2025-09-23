Ο Σηκουάνας «δροσίζει» το Παρίσι: Το ευφυές σύστημα ψύξης που χρησιμοποιεί τα νερά του ποταμού

Ένας από τους πιο πολυφωτογραφημένους ποταμούς ανά τον κόσμο, ο Σηκουάνας έχει αναλάβει έναν νέο, πρωτότυπο ρόλο: να δροσίζει τα κτήρια του Παρισιού. Ένα δίκτυο σωληνώσεων μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων χρησιμοποιεί τα δροσερά νερά του ποταμού για να ψύξει φυσικά 800 κτήρια της γαλλικής πρωτεύουσας, με έναν εντυπωσιακά αποδοτικό τρόπο.

Το σύστημα λειτουργεί μέσω αντλιών και εναλλακτών θερμότητας. Τα ψυχρά νερά από το ρεύμα του Σηκουάνα χρησιμοποιούνται για να δροσίσουν τον αέρα που κυκλοφορεί στα κτήρια. Στη συνέχεια, το νερό απορροφά σταδιακά τη θερμότητα από τον αέρα και, όταν χάσει την ψύξη του, επιστρέφει στον ποταμό για να την αποθέσει εκεί. Δεδομένου ότι το νερό είναι 800 φορές πιο πυκνό από τον αέρα, η αποθήκευση και η μεταφορά θερμοκρασίας είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Ο ποταμός Σηκουάνας στο Παρίσι Unsplash

Από 100 σε 245 χιλιόμετρα

Η επιτυχία του συστήματος είναι τέτοια που βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκτασή του. Οι σωληνώσεις μήκους 100 χιλιομέτρων πρόκειται να φτάσουν τα 245 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στο δίκτυο να καλύψει επιπλέον 2.200 κτήρια. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι δεν εκπέμπει θερμότητα στην πόλη, σε αντίθεση με τα κλιματιστικά που εντείνουν το φαινόμενο της «αστικής θερμονησίδας».

«Πελάτης» και το Μουσείο του Λούβρου

Ο μεγαλύτερος «πελάτης» του συστήματος δεν είναι άλλος από το Μουσείο του Λούβρου. Το παγκοσμίου φήμης μουσείο χρησιμοποιεί 12 μεγαβάτ ψυκτικής ισχύος –12 φορές περισσότερη από ένα μέσο κτήριο– για να διατηρεί τις αίθουσες και τα έργα τέχνης σε ιδανική θερμοκρασία και υγρασία. Ουσιαστικά, το μόνο κόστος για την ψύξη αυτού του τεράστιου κτηρίου είναι αυτό της άντλησης του νερού.

Ο ποταμός Σηκουάνας Unsplash

Παρά τις προκλήσεις για την επέκταση του συστήματος, λόγω των αρχαιολογικών ανασκαφών που απαιτούνται στο ιστορικό έδαφος του Παρισιού, η πόλη βιώνει τα τελευταία χρόνια συνεχείς καύσωνες, κάνοντας την πρόσβαση σε δροσερούς χώρους ολοένα και πιο σημαντική.

Η πόλη του Παρισιού έχει καταφέρει να διπλασιάσει την ψυκτική της ικανότητα με έναν ακόμα τρόπο: την ολοκλήρωση του προγράμματος καθαρισμού του Σηκουάνα, που μέχρι πρότινος ήταν τόσο μολυσμένος με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η κολύμβηση. Τώρα, οι κάτοικοι μπορούν ξανά να απολαμβάνουν το ποτάμι, δροσίζοντας τόσο τον εαυτό τους όσο και την πόλη τους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork